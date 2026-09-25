Keşan'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği asayiş ve narkotik denetimlerinde, durumlarından şüphelenilerek durdurulan iki şahsın üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde yürütülen kararlı denetimler aralıksız devam ediyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan'da İspat Cami Mahallesi Günaydın Sokak üzerinde devriye gezen ekipler, şüphe üzerine G.K. isimli şahsı durdurdu.

Şahsın yapılan kaba üst aramasında 6 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Aynı gün yine İspat Cami Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Hayribey Sokak üzerinde gerçekleştirilen denetimde Z.B. isimli şahsın üst araması yapıldı. Gerçekleştirilen aramada 1 adet peçete içerisinde daralı ağırlığı 1,52 gram olan kimyasala bulanmış tütün ile 1 adet alüminyum folyo içerisinde daralı ağırlığı 0,16 gram olan uyuşturucu değerlendirilen maddeler ele geçirildi.

Yakalanan maddelere el konulurken, her iki şüpheli hakkında da gerekli adli ve idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Emniyet birimleri bölgedeki huzur ve güven ortamının sağlanması adına denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.