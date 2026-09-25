Kayseri Kocasinan Belediyesi, vatandaşların talep ve beklentilerine daha hızlı yanıt verebilmek amacıyla Çözüm Merkezi'ni yapay zeka destekli 3. nesil yazılım teknolojisiyle güçlendirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Yapay zeka destekli karar mekanizmasıyla bürokrasiyi azaltıyor, sorunları hızlı şekilde çözüme kavuşturuyoruz.' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Kocasinan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çözüm Merkezi, vatandaş ile belediye arasındaki iletişim köprüsü olma görevini teknolojik altyapısıyla daha da güçlendiriyor. 25 Ağustos 2016 tarihinde hizmete başlayan Çözüm Merkezi, onuncu yılında yapay zekâ destekli 3. nesil yazılım sistemiyle vatandaş taleplerinin daha hızlı analiz edilmesini ve ilgili birimlere etkin şekilde aktarılmasını sağlıyor.

Çözüm Merkezi'nin tüm belediyecilik hizmetlerini tek bir çatı altında toplayan bir birim olduğunu belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Çözüm Merkezi'nin yalnızca taleplerin iletildiği bir iletişim noktası olmadığını, aynı zamanda belediyecilik hizmetlerinin vatandaş odaklı olarak geliştirilmesine katkı sağlayan önemli bir yönetim mekanizması olduğunu belirtti

'YAPAY ZEKÂ İLE TALEPLERİ ANALİZ EDİYOR, ÇÖZÜME DAHA HIZLI ULAŞIYORUZ'

Teknolojiyi belediyecilik hizmetlerinin her alanında etkin şekilde kullandıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, 'Çözüm Merkezi'miz, belediyemizin hizmet anlayışının önemli bir göstergesidir. Burada temel amacımız vatandaşımızın talebini hızlı bir şekilde almak, doğru birime ulaştırmak, sonucunu takip etmek ve vatandaş memnuniyetini artırmaktır. Bugün geldiğimiz noktada Çözüm Merkezi'mizi yapay zekâ destekli 3. nesil yazılım altyapısıyla daha güçlü hale getirdik. Yapay zekâ, vatandaşımızdan gelen talepleri analiz ediyor, kategorize ediyor ve ilgili birime yönlendiriyor. Böylece bürokratik süreçleri azaltıyor, zaman kaybının önüne geçiyor ve çözüm sürecini hızlandırıyoruz.' Diye konuştu.

'BELEDİYECİLİKTE YALIN YÖNETİMİ ESAS ALIYORUZ'

Kocasinan Belediyesi olarak yalın yönetim anlayışını tüm hizmet süreçlerine yansıttıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, teknolojik dönüşümün bu anlayışın önemli bir parçası olduğunu dikkat çekerek, 'Dünyada yalın yönetim konuşulurken biz de belediye olarak her kategoride yalın yönetimi esas alıyoruz. Vatandaşımızın talebinin alınmasından çözümüne kadar geçen süreci mümkün olduğunca hızlı ve etkin hale getiriyoruz. Yapay zeka destekli karar mekanizması burada bizim için önemli bir araç. Gelen talepleri anlamlandırıyor, doğru noktaya yönlendiriyor ve hizmet üretme hızımızı artırıyor.' ifadelerini kullandı.

TALEPLER YAPAY ZEKA İLE NOKTASAL OLARAK TAKİP EDİLİYOR

Çözüm Merkezi'nde kullanılan teknolojik altyapının yalnızca gelen talepleri yönlendirmekle sınırlı olmadığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, sistem üzerinden oluşan verilerin hizmet planlamasında da kullanıldığına değinerek, 'Bölgelere göre oluşan talepleri ısı haritası üzerinden görebiliyor, hangi bölgede hangi konunun yoğunlaştığını noktasal olarak tespit edebiliyoruz. Bu veriler bize hizmetlerimizi planlarken önemli bir yol gösteriyor. Vatandaşımızın söylediği her konu bizim için kıymetli. Talepleri sadece çözüp kapatmıyoruz; aynı zamanda bu taleplerden elde ettiğimiz verileri hizmet kalitemizi artırmak için kullanıyoruz.' dedi.

'KOCASİNAN, 7/24 ULAŞILABİLEN BİR BELEDİYEDİR'

Çözüm Merkezi'nin vatandaşların belediyeye farklı iletişim kanalları üzerinden kolayca ulaşmasını sağladığını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, vatandaş odaklı belediyecilik anlayışını sürdürdüklerinin altını çizerek, 'Vatandaşımız bizim baş tacımızdır. Onların beklentilerini önemsiyor ve hızlı şekilde karşılamak için çalışıyoruz. İlçe sakinlerimiz yüz yüze iletişimin yanı sıra sosyal medya, Kocasinan Belediyesi web sitesi, mobil uygulama, cep telefonu ve WhatsApp hattı üzerinden belediyemize ulaşabiliyor. 0 (352) 222 70 00 numaralı Çözüm Merkezi hattımız vatandaşlarımızın taleplerini iletebildiği önemli bir iletişim kanalı. Kocasinan Belediyesi, hem 7/24 çalışan hem de 7/24 ulaşılabilen bir belediyedir.' diye konuştu.

'TEKNOLOJİYİ TAKİP EDEN DEĞİL, HİZMETE DÖNÜŞTÜREN BELEDİYEYİZ'

Kocasinan Belediyesi olarak yeni teknolojileri yakından takip ettiklerini ve bunları doğrudan vatandaş hizmetine dönüştürdüklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, 'Biz teknolojiyi sadece takip eden değil, vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak şekilde hizmete dönüştüren bir belediyeyiz. Yapay zeka destekli sistemimizle vatandaşımızın talebini daha hızlı anlayabiliyor, doğru birime yönlendirebiliyor ve çözüm sürecini etkin şekilde takip edebiliyoruz. Hedefimiz; daha hızlı, daha kaliteli, daha şeffaf ve daha verimli bir belediyecilik anlayışını sürekli geliştirmek. Çünkü bizim için teknolojinin asıl amacı, insanımıza daha iyi hizmet sunmaktır.' İfadelerini yer verdi.