İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan operasyonun ardından olası bir seçimde nasıl sonuçlar çıkacağı kafaları karıştırıyor. Bazılarına göre, İmamoğlu'nun haklı yere alındığı bazılarına göre haksız yere hapsedildiği iddiaları gündemde sürerken yapılan anket sonuçlar vatandaşın nabzını ortaya koydu. ORC Araştırma'nın 2–8 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmaya göre; CHP) üç büyükşehirde de birinci sırada yer alırken, AK Parti'nin takibini sürdürdüğü görüldü.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

ORC Araştırma'nın Mayıs 2025 anketine göre; İstanbul'da CHP yüzde 34.1, AK Parti yüzde 30.2 oy aldı. Ankara'da CHP yüzde 34.8 ile önde gelirken, AK Parti yüzde 30.5'te kaldı. İzmir'de ise CHP yüzde 43.1 oy oranına ulaşırken, AK Parti yüzde 21.6'da kaldı.

Erken seçim tartışmaları devam ederken ORC Araştırma'nın İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirdiği son siyasi eğilim anketinden dikkat çeken sonuçlar çıktı.

3 BÜYÜKŞEHİRDE DE CHP ÖNDE

ORC Araştırma tarafından 2–8 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılan siyasi eğilim anketinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde seçmen davranışına ilişkin dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Anket verilerine göre CHP, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve Mersin'de birinci sırada yer aldı. Malatya’da ise AK Parti’nin önde olduğu görüldü.

İSTANBUL’DA CHP BİRİNCİ SIRADA

İstanbul’da yapılan anket sonuçlarına göre;

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 34,1 ile birinci parti olurken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) yüzde 30,2 ile ikinci sırada yer aldı. Diğer partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): yüzde 34.1

yüzde 34.1 Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) : yüzde 30.1

: yüzde 30.1 DEM Parti: yüzde 7,5

yüzde 7,5 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): yüzde 5

yüzde 5 Zafer Partisi: yüzde 4

yüzde 4 Yeniden Refah Partisi: yüzde 3,5

2023 genel seçimlerinde İstanbul’da AK Parti yüzde 36,06, CHP ise yüzde 28,33 oy almıştı.

ANKARA’DA DA CHP ÖNDE

Başkent Ankara’da anket sonuçlarına göre CHP yüzde 34,8 oy oranıyla önde yer aldı. AK Parti ise yüzde 30,5 oy aldı. Diğer partilerin oranları şu şekilde:

MHP: yüzde 7,1

Zafer Partisi: yüzde 4,7

İYİ Parti: yüzde 3,1

Yeniden Refah Partisi: yüzde 3,5

2023 seçimlerinde Ankara’da AK Parti yüzde 32,53, CHP ise yüzde 30,56 oy oranına ulaşmıştı.

İZMİR’DE CHP AÇIK ARA ÖNDE

İzmir’de yapılan ankette CHP yüzde 43,1 oy oranına ulaşarak açık ara birinci parti oldu. AK Parti’nin oy oranı yüzde 21,6 olarak ölçüldü. Diğer partilerin oy oranları şöyle:

DEM Parti: yüzde 7,9

İYİ Parti: yüzde 7,1

MHP: yüzde 4,2

Zafer Partisi: yüzde 3,3

2023 genel seçimlerinde CHP İzmir’de yüzde 40,90, AK Parti ise yüzde 25,26 oy almıştı.

ANTALYA’DA CHP FARKI AÇTI

Antalya’da yapılan ankete göre CHP yüzde 37,3 ile ilk sırada yer aldı. AK Parti yüzde 25,5 oy oranına ulaştı. Partilerin diğer oranları şu şekilde:

MHP: yüzde 8,1

İYİ Parti: yüzde 6,1

DEM Parti: yüzde 5,3

Zafer Partisi: yüzde 3,8

2023’te Antalya’da CHP yüzde 32,11, AK Parti ise yüzde 29,06 oy almıştı.

ADANA’DA DA CHP ÖNDE

Adana’daki anket sonuçlarına göre CHP yüzde 32,8 ile ilk sırada yer alırken, AK Parti yüzde 26,9 oy aldı. Diğer partilerin oy dağılımı şu şekilde:

DEM Parti: yüzde 9,1

MHP: yüzde 8,5

İYİ Parti: yüzde 6,2

Zafer Partisi: yüzde 3,6

2023 seçimlerinde Adana’da AK Parti yüzde 30,84, CHP ise yüzde 28,63 oy almıştı.

MERSİN’DE CHP YÜKSELİŞTE

Mersin’de yapılan ankette CHP yüzde 36,0 oy oranına ulaştı. AK Parti’nin oy oranı yüzde 22,1 olarak belirlendi. Diğer partilerin oranları şöyle:

DEM Parti: yüzde 12,0

MHP: yüzde 8,9

İYİ Parti: yüzde 5,5

Zafer Partisi: yüzde 2,8

2023 genel seçimlerinde Mersin’de CHP yüzde 30,89, AK Parti ise yüzde 24,96 oy almıştı.

MALATYA’DA AK PARTİ ÖNDE

Malatya’da yapılan anket sonuçlarına göre AK Parti yüzde 36,5 ile birinci sırada yer aldı.

CHP yüzde 25,5 oy oranına ulaştı. Diğer partilerin oy dağılımı şu şekilde:

MHP: yüzde 8,2

Yeniden Refah Partisi: yüzde 6,9

DEM Parti: yüzde 3,9

Zafer Partisi: yüzde 3,5

2023 seçimlerinde AK Parti Malatya’da yüzde 45,169, CHP ise yüzde 21,60 oy almıştı.