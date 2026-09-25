Keşan TSO Keşan, İpsala ve Enez Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, TEBD II Projesi kapsamında düzenlediği çalıştayda Keşan'ın ticaret ve sanayisi, İpsala'nın tarımı ve pirinç üretimi ile Enez'in turizm ve tarımsal potansiyeli masaya yatırıldı.faaliyet gösteren üyelerine yönelik 'Hamzadere Bölgesi'nde Mesleki Eğitim Çalıştayı' düzenledi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan TSO Keşan, İpsala ve Enez ilçelerinde faaliyet gösteren üyelerine yönelik 'Hamzadere Bölgesi'nde Mesleki Eğitim Çalıştayı' düzenledi.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Türkiye-Avrupa Birliği İş Diyaloğu II (TEBD II) Projesi kapsamında bölgedeki nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak ve eğitim ile istihdam arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla önemli bir etkinliğe imza atıldı.

Etkinliğe Keşan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Keleş, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, Keşan Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Görevlisi Aydın Güllü, İpsala Meslek Yüksekolu Müdürü ve Meslek Yüksek Okulları Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Hayati Arda, İpsala İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık, Keşan İlçe Tarım Müdürü Olcay Karbuz, kurum amirleri, esnaf odaları başkanları, öğretim görevlileri ile öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasında Keşan TSO Başkanı İsmail Şapçı, mesleki eğitimin bölgenin kalkınmasındaki önemine dikkat çekerek, 'Eğitime yapılan yatırım, Edirne'nin geleceğine yapılan yatırımdır' dedi. Şapçı, Keşan TSO Akademi çatısı altında son üç yılda 30 binden fazla kişiye eğitim verildiğini belirtti.

Çalıştayda Keşan'ın ticaret ve sanayisi, İpsala'nın tarımı ve pirinç üretimi, Enez'in turizm ve tarımsal potansiyeli ile Saros Körfezi'nin turizm ekonomisi ele alındı. Katılımcılar, mesleki eğitim kurumlarının altyapısının güçlendirilmesi, staj-istihdam bağlantısının artırılması ve sürdürülebilir bir mesleki eğitim modeli oluşturulması konularında görüşlerini paylaştı.

Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Can Tunç, 2018-2026 yılları arasındaki mesleki eğitim çalışmalarını aktardı. Moderatörlüğünü Aydın Güllü'nün yaptığı oturumlarda konuşmacılar Hayati Arda, Sercan Kemik ve İsmail Şapçı soruları yanıtladı. Çalıştay gün boyunca devam etti.