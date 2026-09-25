Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Mersin'de gerçekleştirdiği üç ayrı operasyonda toplam 1 ton 716 kilogram 500 gram pregabalin ele geçirdi. Operasyonlar, risk analizi ve istihbarat çalışmaları sonucunda gerçekleştirildi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelesi kapsamında Mersin'de üç ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 1 ton 716 kilogram 500 gram pregabalin ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda; 728 kilogram 500 gram, 601 kilogram, 387 kilogram olmak üzere üç ayrı yakalamada toplam 1 ton 716 kilogram 500 gram pregabalin ele geçirildi.

RİSK ANALİZİ VE İSTİHBARAT ÇALIŞMALARI ETKİLİ OLDU

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyonların Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü risk analizi ve istihbarat çalışmaları neticesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, toplum sağlığını tehdit eden ve özellikle gençleri bağımlılık riskiyle karşı karşıya bırakan uyuşturucu maddelerin ülkeye sokulması ve yasa dışı ticaretinin önlenmesine yönelik mücadelenin sürdüğü vurgulandı.

Bakanlık, kaçakçılığın yalnızca toplum sağlığını değil, ülke ekonomisini ve ticari işleyişi de olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin kaçakçılığın her türüyle mücadeleye devam ettiğini bildirdi.

Operasyonlarla ilgili soruşturmaların Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdüğü kaydedildi.