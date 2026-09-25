Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirdiği 'Şeffaf Odada Başkanla Baş Başa' uygulaması, uluslararası platformlarda dikkat çekmeye devam ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - Şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışının yansıması olarak vatandaş-belediye ilişkisine hız katan Şeffaf Oda, Uluslararası Katılımcı Demokrasi Gözlemevi (OIDP) tarafından dünyanın en iyi 10 projesi arasında gösterildi.

41 ülkeden 176 proje arasında öne çıkan Şeffaf Oda uygulamasının mimarı Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Polonya'nın Krakow şehrinde düzenlenen 25. OIDP Kongresini katılarak hem Şeffaf Oda'yı anlattı hem de ödülünü aldı.Yerel yönetimlerde şeffaflık, karar alma süreçlerinde vatandaşların aktif rol oynaması ve demokratik katılım mekanizmalarının güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyan buluşma, Talas'ın uluslararası vizyonunu ve iyi uygulama örneklerini paylaşması açısından önemli bir zemin oluşturdu.Dünyanın birçok ülkesinden beş yüze yakın belediye başkanı, yerel yönetici ve uzmanların katılımıyla düzenlen kongrede Başkan Yalçın, şeffaflık, ortak akıl ve güçlü demokratik katılım vurgusu yaparak Talas'taki vizyoner yerel yönetim anlayışını ve iyi uygulama örneklerini paylaştı.

'BU ÖDÜLÜ TALAS HALKI ADINA ALIYORUM'

Konuya ilişkin görüşlerini dile getiren Başkan Yalçın, 'Şeffaf Odamızın, Uluslararası Yerel Yönetimler Küresel Gözlem Evi tarafından 'Vatandaş Katılımında Uygulanabilir Örnek Proje' dalında takdir edilmesinin onurunu yaşadık. 41 ülkeden 176 proje arasında ilk 10'a girdik. Şeffaf Oda uygulamasının 5 yıl boyunca kesintisiz devam etmesi özellikle dikkat çekti ve bu takdiri getirdi. Önce 2025 yılı 9. Sosyal Bilimler Sempozyumunda Mısır'da bildiri olarak sunduk. 2026 yılı mart ayında makalemiz 8 dilde uluslararası platformda yayınlandı ve bugün de Krakow'dayız. Bu projede emeği geçen tüm personelime ve ayrıca uluslararası alanda öne çıkmasına vesile olan ERÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ ile mesai arkadaşımız Erdem Yağcıoğlu'na teşekkür ediyorum. Bu ödülü Talas halkı adına almış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hayırlı olsun' dedi.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yaklaşık 5 yıl önce; 90 bin nüfusuyla Türkiye'nin altıncı, Kayseri'nin en büyük mahallesi olan Mevlana Mahallesi'nin meydanına şeffaf bir küre yerleştirerek, isteyen herkesle randevusuz olarak yüz yüze görüşmeye başladı.Başkanlık Makamının meydana taşındığı uygulama kısa sürede büyük ses getirdi ve diğer şehirlerde de hayata geçirildi.Akademik çalışmalara da konu olan Şeffaf Odada Başkanla Baş Başa uygulaması, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ ve Talas Belediyesi personeli lisansüstü eğitim öğrencisi Mehmet Erdem Yağcıoğlu tarafından Mısır Kahire'de düzenlenen toplantıda uluslararası seviyeye taşındı.8 dile çevrilen makale, OIDP'nin de dikkatinden kaçmadı ve düzenlenen ankette küresel çapta açık oylamaya sunuldu. 41 ülkeden 176 proje arasında önce son 40 proje arasına giren Şeffaf Oda uygulaması, Krakow'da da ilk 10'a girerek büyük bir başarıya imza attı.

5 YILDIR KESİNTİSİZ OLARAK DEVAM EDİYOR

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın örnek uygulaması Şeffaf Oda, 5 yıldır devam ediyor ve her hafta Çarşamba günü Başkan Yalçın veya görevli yöneticiler, vatandaşlardan gelen istek, öneri ve projeleri değerlendiriyor. Yalnızca Talas Belediyesi ile ilgili değil, ulaşım, altyapı, Telekom vs. gibi diğer kurum ve kuruluşları da ilgilendiren taleplerin hızlıca çözüme kavuşturulduğu uygulama kapsamında hem İŞKUR hem de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan temsilciler de kendilerine gelen taleplere çözüm üretiyor.