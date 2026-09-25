Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Kayseri'ye gelen MKYK üyeleri, AK Parti milletvekilleri ve AK Parti Kayseri İl Teşkilatı yöneticilerini Büyükşehir Belediyesi'nde ağırladı. Buluşmada Kayseri ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunularak istişarelerde bulunuldu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında kente gelen AK Parti heyetiyle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşen buluşmada Başkan Büyükkılıç, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri Abdurrahman Akyüz ve Funda Akyol ile AK Parti Milletvekilleri Büşra Paker, Mustafa Köse, Mehmet Şahin, Mustafa Kaplan ve Rukiye Toy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve Yürütme Kurulu üyelerini ağırladı.

Kayseri'nin gelişimi ve Türkiye'nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede, şehrin ihtiyaçları, yürütülen çalışmalar ve ülke gündemine dair karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirilen buluşmanın önemine dikkat çekerek, Kayseri ve Türkiye adına gerçekleştirilen istişarelerin ortak hedeflere katkı sunacağını ifade etti.

Nazik ziyaretleri ve değerli katkıları dolayısıyla heyete teşekkür eden Büyükkılıç, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda birlik ve dayanışma içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Buluşmanın, AK Parti teşkilatları ile yerel yönetim arasındaki istişare ve iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.