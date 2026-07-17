Türkiye'de haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 22, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,9 arttı. Ay sonunda trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtı sayısı 34,5 milyonu aştı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Haziran ayına ilişkin Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Buna göre, haziran ayında 194 bin 740 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Yeni kayıtların yüzde 49,4'ünü motosiklet, yüzde 37,8'ini otomobil, yüzde 8,5'ini kamyonet oluştururken, kalan kısmını traktör, kamyon, minibüs, otobüs ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 22, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,9 artış gösterirken, Haziran ayı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34 milyon 545 bin 132'ye ulaştı. Toplam taşıtların yüzde 51,7'sini otomobiller, yüzde 21,5'ini motosikletler, yüzde 14,4'ünü kamyonetler oluşturdu.

Öte yandan, haziran ayında 941 bin 964 taşıtın devri gerçekleştirildi. Devir işlemlerinde en büyük payı yüzde 64,6 ile otomobiller aldı.

HAZİRAN'DA EN ÇOK RENAULT SATILDI

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan 73 bin 665 otomobil arasında en fazla tercih edilen marka yüzde 20,5 ile Renault oldu. Renault'u sırasıyla Hyundai, Volkswagen, Fiat, Toyota, Peugeot, Mercedes-Benz, Skoda, Chery ve Omoda takip etti. Yerli otomobil TOGG ise yüzde 2,8'lik payla en çok tescil edilen markalar arasında yer aldı.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT OTOMOBİLLERİN PAYI ARTIYOR

Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 456 bin 50 otomobilin yüzde 41,8'i benzinli, yüzde 31,6'sı hibrit, yüzde 17,8'i elektrikli, yüzde 7,8'i dizel ve yüzde 1'i LPG'li araçlardan oluştu.

Haziran sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 867 bin 368 otomobilin ise yüzde 32,1'i dizel, yüzde 31'i benzinli, yüzde 29,4'ü LPG'li, yüzde 4,7'si hibrit ve yüzde 2,5'i elektrikli olarak kayıtlara geçti.

İLK 6 AYDA TAŞIT KAYITLARI GERİLEDİ

Verilere göre, Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 azalarak 962 bin 739 oldu. Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 22,7 artışla 29 bin 212'ye yükseldi. Böylece yılın ilk yarısında trafikteki toplam taşıt sayısı 933 bin 527 adet arttı.