Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Hava Kalitesini İyileştirme Projesi 3. Etap çalışmaları kapsamında engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahibi aileleri doğalgaz ile buluşturuyor. Büyükşehir'in kendi öz kaynaklarıyla hayata geçireceği projeyle ilgili 22 Temmuz tarihinde ihale gerçekleştirilecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, engelliler, yaşlılar ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik Hava Kalitesini İyileştirme Projesi'nin 3. etap çalışmalarına başlıyor. Proje kapsamında hem sosyal destek sağlanacak hem de iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sunulacak.

Büyükşehir Belediyesi'nin kendi öz kaynaklarıyla hayata geçireceği proje kapsamında engelliler, yaşlılar ve ihtiyaç sahibi aileler doğalgaz imkanına ücretsiz kavuşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, 'Hava Kalitesini İyileştirme Projemizin üçüncü etabını hayata geçiriyoruz. Bu projeyle engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin ücretsiz olarak doğalgaza geçişini sağlayacağız. İhtiyaç durumuna göre yapılacak değerlendirmelerin ardından belirlenen hanelerde çalışmalarımızı başlatacağız. Şehrimiz ve vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

22 TEMMUZ'DA İHALE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Daha önce 300'den fazla aileye doğalgazı ulaştırarak temiz çevre için önemli bir adım atan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara temiz, güvenilir ve sürdürülebilir ısınma imkânı sunacak.

22 Temmuz'da gerçekleştirilecek ihale sonrası projeye başvurular başlayacak ve değerlendirme süreçlerinden geçen hak sahipleri doğalgaza ücretsiz kavuşacak.