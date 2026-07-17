İçişleri Bakanlığı, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonda 67 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 5 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyon, MİT'ten gelen istihbarat doğrultusunda Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirildi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümbet açıklarında düzenlenen operasyonda 67 düzensiz göçmen ile 5 göçmen kaçakçılığı şüphelisinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İzmir MİT Bölge Başkanlığı'ndan Bodrum'un Gümbet mevkisinde göçmen kaçakçılığı yapılabileceği yönünde istihbarat alınmasının ardından bölgeye Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı istihbarat ekipleri, bir Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bir Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Sahil Güvenlik İHA'sı tarafından tespit edilen yelkenli tekne, Sahil Güvenlik Botu tarafından durduruldu. Teknede bulunan 67 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenliğimiz tarafından Muğla açıklarında 67 Düzensiz Göçmen ve 5 Göçmen Kaçakçısı şüphelisi yakalandı.



İzmir MİT Bölge Başkanlığından Muğla ili Bodrum ilçesi Gümbet mevkiinde göçmen kaçakçılığı yapılabileceği bilgisinin alınması üzerine bölgeye derhal;



-Sahil Güvenlik: pic.twitter.com/epFziOqcEc — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 17, 2026

Operasyonun devamında, olayla bağlantılı olarak Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin karada yürüttüğü takip sonucu 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi daha gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik mücadelenin karada ve denizde kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayarak, operasyonda görev alan Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve İzmir MİT Bölge Başkanlığı personelini tebrik etti.