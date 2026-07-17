İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 'AVCI' Analiz Sistemiyle yürüttüğü çalışmada 5,8 milyondan fazla sosyal medya mesajı incelendi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 110 şüpheli gözaltına alınırken, 65 grup ve kanal erişime kapatıldı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

Yerli ve millî 'AVCI' Analiz Sistemi kullanılarak yürütülen çalışmalarda, toplam 5 milyon 850 bin 330 sosyal medya mesajı analiz edildi. İncelemeler sonucunda uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı belirlenen 65 grup ve kanalın tamamı erişime kapatıldı. Operasyonda 110 şüpheli yakalanırken, adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, suçla mücadelede yerli ve millî teknolojileri etkin şekilde kullanmaya devam ettiklerini belirterek, uyuşturucu madde ticaretine karşı hem sahada hem de **'Siber Vatan'**da mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.