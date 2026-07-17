Mardin'de birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla 4 yeni Aile Sağlığı Merkezi (ASM) yenileniyor. AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, ihale süreçleri tamamlanan merkezlerin yapım çalışmalarına bu ay içinde başlanacağını açıkladı.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Yenileme çalışmaları yapılacak Mardin'deki Aile Sağlığı Merkezleri şunlar: Artuklu Sultanköy Aile Sağlığı Merkezi, Artuklu Ortaköy Aile Sağlığı Merkezi, Savur Pınardere Aile Sağlığı Merkezi, Nusaybin Akarsu Aile Sağlığı Merkezi...'

SAĞLIK HİZMETLERİ SÜRECEK

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, inşaat süreci boyunca vatandaşların mağdur olmayacağını belirtti.

Yapım çalışmaları sırasında aile hekimliği ve koruyucu sağlık hizmetlerinin aksamadan, kesintisiz bir şekilde sunulmaya devam edeceğini vurgulayan Uncu, şu ifadeleri kullandı: 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Sağlık Bakanlığımızın sağlık yatırımları aralıksız devam ediyor. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, Mardin'imize değer katacak sağlık yatırımlarını hayata geçirmeye; hemşehrilerimize daha modern, güvenli ve nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz.'dedi.