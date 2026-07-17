Güney Marmara'da 5 milyondan fazla kişiye elektrik dağıtım hizmeti sunan UEDAŞ, sadece elektrik dağıtım hizmetleriyle değil, toplumsal fayda projeleriyle de öne çıkıyor. UEDAŞ, ELDER'in öncülüğünde yürütülen '#24DereceİleMümkün' farkındalık kampanyasına 'Trafolar Konuşuyor' Projesiyle destek verdi.

BURSA (İGFA) - Yaz aylarında artan klima kullanımına dikkat çeken kampanya, klimaların 24 derecede çalıştırılmasının enerji verimliliğine katkı sunduğunu ve karbon salınımını azalttığını vurguluyor. Trafolara yerleştirilen karekodlar sayesinde vatandaşlar enerji tasarrufu hakkında detaylı bilgilere ulaşabilecek.

UEDAŞ'TAN ENERJİ VERİMLİLİĞİNE SANATSAL DOKUNUŞ

Elektrik dağıtım hizmeti sunduğu Güney Marmara'da yalnızca enerji altyapısına değil, toplumsal farkındalık çalışmalarına da yatırım yapan UEDAŞ, 2017 yılından bu yana sürdürdüğü 'Trafolar Konuşuyor' projesine yeni bir tema ekledi. Daha önce kadına şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği ve trafik kuralları gibi sosyal konuları trafolara taşıyan şirket, bu kez enerji tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla '24 Derece ile Mümkün' mesajını vatandaşlarla buluşturdu.

Yaz aylarında artan klima kullanımının enerji tüketimini önemli ölçüde artırdığına dikkat çeken çalışma, klimaların 24 derecede çalıştırılmasının hem enerji verimliliğine katkı sunduğunu hem de karbon salınımının azaltılmasına destek olduğunu vurguluyor.

75 TRAFO SOSYAL MESAJLARLA BULUŞTU

UEDAŞ'ın 2017 yılında başlattığı 'Trafolar Konuşuyor' projesi kapsamında bugüne kadar 75 trafo, sokak sanatçılarının dokunuşuyla birer sosyal mesaj panosuna dönüştürüldü. Şirket, 2026 yılı sonuna kadar 10 yeni trafoyu daha farklı sosyal mesajlarla renklendirmeyi hedefliyor.