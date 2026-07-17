Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 ilde düzenlenen operasyonda, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin FETÖ kapsamında yürütülen soruşturmada 27 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesiyle ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında önemli bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Başsavcılık koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez Ankara olmak üzere 10 ilde 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında, olayla ilgili FETÖ faaliyetleri çerçevesinde 'tasarlayarak kasten adam öldürme' suçuna iştirak ettikleri değerlendirilen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 27'si gözaltına alınarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Başsavcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.