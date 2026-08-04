Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bando ve Mehter Takımı'ndan oluşan orkestra ekibi, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Atatürk Köşkü ve Kızlar Manastırı'nda müzik dinletilerine başlıyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Atatürk Köşkü ve Kızlar Manastırı'nda düzenlediği müzik dinletilerini bu yıl da sürdürüyor.

Yaz sezonu boyunca gerçekleştirilecek dinletiler yarın (4 Ağustos Çarşamba) başlayacak. Trabzon'un en önemli turizm destinasyonlarından biri olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetinin bir bölümünü yazdığı yer olarak bilinen Atatürk Köşkü'nde, her çarşamba günü saat 14.00'te müzik dinletisi gerçekleştirilecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bando ve Mehter Takımı'ndan oluşan orkestra ekibi, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirerek ziyaretçilere duygulu anlar yaşatacak. Trabzon'un tarihi ve kültürel zenginliklerinin önemli simgelerinden Kızlar Manastırı'nda ise her perşembe günü saat 14.00'te müzik dinletisi düzenlenecek.

DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE TANITILACAK

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Şehrimizin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkarken, turizm destinasyonlarımızı sanatla buluşturmaya büyük önem veriyoruz. Yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin yoğun ilgi gösterdiği Atatürk Köşkü ve Kızlar Manastırı'nda gerçekleştireceğimiz müzik dinletileriyle hem ziyaretçilerimize keyifli anlar yaşatmayı hem de Trabzon'un kültürel zenginliğini daha güçlü şekilde tanıtmayı amaçlıyoruz. Tarihi mekanlarımızın eşsiz atmosferinde düzenleyeceğimiz bu etkinliklere tüm hemşehrilerimizi ve şehrimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerimizi davet ediyoruz. Trabzon'un tarihini, kültürünü ve sanatını bir araya getiren etkinliklerimizi artırarak sürdürecek, şehrimizin turizm potansiyelinin gelişmesine katkı sunmaya devam edeceğiz' denildi.