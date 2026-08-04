Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve usulsüzlük soruşturması kapsamında tutuklanan mimar ve müteahhit Alen Ohannes Günberk hakkında, Üsküdar Salacak'taki tarihi Çürüksulu Yalısı restorasyon sürecine ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı. Günberk'in proje hazırlık döneminde, projeyi inceleyen kurulda görev aldığı öne sürüldü.

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen kaçak yapı, imar usulsüzlüğü ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan mimar ve müteahhit Alen Ohannes Günberk hakkında yeni bir iddia gündeme geldi.

Soruşturma kapsamında, Adalar'da bir projeye ilişkin onay sürecinde usulsüz para trafiği yürüttüğü iddiasıyla tutuklanan Günberk'in, Üsküdar Salacak'taki tarihi Çürüksulu Yalısı restorasyon projesindeki rolü de tartışma konusu oldu.

'KENDİ HAZIRLADIĞI PROJEYİ DENETLEYEN KURULDA GÖREV ALDI' İDDİASI

İddialara göre Günberk, 2022-2023 yıllarında Çürüksulu Yalısı restorasyon sürecinde proje müellifi olarak görev yaptı. Aynı dönemde, söz konusu projeyi değerlendiren 6 numaralı kurulda önce üye, ardından başkan yardımcısı olarak görev aldığı öne sürüldü. Bu durumun, 'projenin hazırlayıcısı ile değerlendirme sürecinde görev alan kişinin aynı olması' yönünden hukuki inceleme konusu yapılabileceği iddia edildi.

ADALAR SORUŞTURMASINDAKİ TAPE KAYITLARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Adalar Belediyesi soruşturmasında, Günberk'in bir projeye ilişkin onay sürecinde belediye yetkilileriyle usulsüz para pazarlığı yaptığına yönelik iddialar yer almıştı.

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, 10 dükkânlık bir projenin onay sürecinde Günberk için 150 bin dolar talep edildiğine ilişkin görüşmeler tape kayıtlarına yansımıştı. Bu kapsamda Günberk'in de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında işlem yapılmış ve tutuklama kararları verilmişti. Adalar Belediyesi soruşturmasının ardından, Günberk'in daha önce görev aldığı farklı projelerdeki rolü de tartışılmaya başlandı.

Çürüksulu Yalısı restorasyon projesine ilişkin iddialar hakkında resmi bir inceleme veya yargı kararı bulunmazken, konunun ilgili kurumlar tarafından değerlendirilip değerlendirilmeyeceği merak ediliyor.

Soruşturma ve hukuki süreç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ediyor.