Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ, BURPARK bünyesinde hizmet veren 29 otoparkta HGS Park ödeme sistemini devreye aldı. Yeni uygulamayla birlikte sürücüler, otopark ücretlerini HGS Park üzerinden de ödeyebilecek.

BURSA (İGFA) - BURULAŞ, vatandaşların otopark kullanımını daha konforlu ve pratik hale getirmek amacıyla BURPARK otoparklarında HGS Park ödeme sistemini hizmete sunduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, uygulama kapsamında 12 yol üstü ve 17 alan otoparkı olmak üzere toplam 29 BURPARK otoparkında HGS Park ile ödeme yapılabilecek.

Yeni sistemle birlikte mevcut nakit, kredi kartı ve banka kartı ile ödeme seçeneklerine ek olarak, sürücüler otopark ücretlerini HGS Park üzerinden de kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek.

BURULAŞ, HGS Park uygulamasıyla ödeme işlemlerinin hızlandırılmasının, vatandaşlara alternatif ödeme seçenekleri sunulmasının ve otopark hizmet kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Açıklamada, yeni ödeme sisteminin BURPARK kullanıcılarının işlemlerini daha pratik hale getirmesinin amaçlandığı ifade edildi.