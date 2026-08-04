Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Başiskele Kavşağı Yapım İşi' kapsamında önemli bir trafik düzenlemesine gidiyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Başiskele Kavşağı Yapım İşi' kapsamında önemli bir trafik düzenlemesine gidiyor. Başiskele Sahil Mahallesi D-130 Karayolu Gölcük istikametinde gerçekleştirilecek üstyapı imalat çalışmaları nedeniyle yol, 8 Ağustos'a kadar her gece 22.00-06.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.

BAŞİSKELE KAVŞAĞI'NDA GECE MESAİSİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Başiskele Kavşağı Yapım İşi' kapsamında Başiskele Sahil Mahallesi D- 130 Karayolu Gölcük istikameti üzerinde üstyapı imalat çalışması yapılacak.

Çalışmalar nedeniyle ilgili güzergâh belirtilen saatlerde geçici olarak araç trafiğine kapatılırken, trafik akışı alternatif güzergâhlar üzerinden sağlanacak.

22.00 İLE 06.00 SAATLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞECEK

Üstyapı imalatı kapsamında yürütülecek çalışmalar 3 Ağustos Pazartesi günü (dün) itibariyle başladı. Çalışmalar, 8 Ağustos'a kadar her gece 22.00- 06.00 saatlerinde arasında gerçekleşecek.

Çalışma süresince sürücü ve yayaların trafik işaret ve işaretçilerine dikkatle uymaları önemle hatırlatılırken, olası trafik yoğunluğu ve gecikmelerin önüne geçilebilmesi amacıyla alternatif güzergâhların tercih edilmesi tavsiye ediliyor.