Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in fındık başta olmak üzere bölgedeki tarım ürünlerinin sağlıklı, güvenli ve standartlara uygun şekilde depolanmasına ve değerinde satılması amacıyla programa alınmasını sağladığı Lisanlı Depo Projesi'nin kesin başvuru süreci tamamlandı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncüsü olduğu ve yaptığı temaslarla yatırım programına alınmasını sağladığı Lisanslı Depo Projesinde önemli adımlar atıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ordu Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. tarafından hazırlanan 'Fındık Ticaret Merkezi ve Lisanslı Depo' yatırım projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında tüm belge ve raporların teslim edilmesi ile kesin başvuru sürecinin tamamlanması sağlandı.

Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek değerlendirme sürecinin ardından yatırımın desteklenmesi halinde izin, ihale ve yapım süreçlerine başlanması planlanıyor.

Proje ile Ordu'nun, Türkiye'nin fındık üretimindeki lider konumunun modern depolama, kayıtlı ticaret ve katma değerli tarım altyapısıyla daha da güçlendirmesi hedefleniyor.

SANCAR ESER: 'BU YATIRIM ORDU'NUN GELECEĞİNE YAPILMIŞ STRATEJİK BİR YATIRIMDIR'

Ordu Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sancar Eser, başvurunun tamamlanmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Yatırımın Ordu ekonomisine uzun yıllar katma değer sağlayacağını kaydeden Eser, şöyle konuştu.

'Ordu, dünyanın en önemli fındık üretim merkezidir. Hazırladığımız bu proje yalnızca bir depolama tesisi değil; üreticiyi, tüccarı, sanayiciyi ve ihracatçıyı aynı sistem içerisinde buluşturacak güçlü bir ticaret ve lojistik altyapısıdır. Bölgemizin tüm paydaşlarının desteğini alarak hazırladığımız bu yatırımın, Ordu ekonomisine uzun yıllar katma değer sağlayacağına inanıyoruz. Başvuru sürecinde desteklerini esirgemeyen oda ve borsalarımıza, özel sektör temsilcilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.'

651.5 MİLYON TL YATIRIM GERÇEKLEŞMESİ BEKLENİYOR

Altınordu ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan proje ile yaklaşık 651,5 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirilmesi, 20 bin ton kapasiteli, tam otomasyonlu ve yüksek teknolojili bir lisanslı depo tesisinin kurulması hedefleniyor.

Proje kapsamında ayrıca 30 kişilik doğrudan istihdam oluşturulması planlanıyor. Son teknoloji ile donatılacak olan tesis bölgenin fındık ticaretine yön verecek entegre bir merkez olarak hizmet verecek. Proje sayesinde üreticiler ürünlerini modern koşullarda güvenle depolayabilecek, ürün kalitesi korunacak, kayıtlı ticaret yaygınlaşacak ve üreticilerin finansmana erişimi kolaylaşacak.

ORDU'NUN ORTAK PROJESİ

Öte yandan başvuru sürecinde yalnızca teknik ve mali hazırlıklar değil, bölgesel iş birliği de güçlü şekilde ortaya konuldu. Projeye destek amacıyla Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası ile Ordu Ticaret Borsası, Ünye Ticaret Borsası ve Fatsa Ticaret Borsası tarafından yatırımın bölge ekonomisine sağlayacağı katkıları ortaya koyan resmi destek ve niyet beyanları hazırlandı.