Düzce Belediyesi tarafından yapımı süren ve ilk etabı hizmete açılan Merkez Park, vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Hareket Merkez Park'ta' etkinliğinde Düzceliler, eğitmenler eşliğinde spor yaparken parkın yeni görünümünü de yakından inceleme fırsatı buldu.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, Merkez Park'ın şehre önemli bir sosyal yaşam alanı kazandırdığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Düzce Belediyesi, 'Hareket Merkez Park'ta' etkinliğinin haftanın her günü sabah 08.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak devam edeceğini bildirdi.