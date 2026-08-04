Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bosna Hersek Halit Eroğlu Kuran Kursu'nda minik Kur'an talebeleriyle bir araya geldi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bosna Hersek Mahallesi'nde hizmet veren Halit Eroğlu Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrencilerle sohbet eden Başkan Altay, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim öğrenme süreçleri hakkında öğreticilerden bilgi aldı.

Başkan Altay, çocukların manevi değerlerle yetişmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, 'Bugün Bosna Hersek Mahallemizde hizmet veren Halit Eroğlu Kuran Kursu'ndaki evlatlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Yavrularımızın yaz tatilini Kur'an-ı Kerim öğrenerek, güzel ahlakı ve milli-manevi değerlerimizi tanıyarak değerlendirmeleri bizleri son derece mutlu ediyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en güzel şekilde yetişmesi için emek veren tüm hocalarımıza ve ailelerimize teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.