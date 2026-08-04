Ankara Büyükşehir Belediyesi, Şereflikoçhisar ilçesi Karabük Mahallesi'nde yaşayan mevsimlik tarım işçilerine yönelik sağlık ve kültür buluşması düzenledi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Şereflikoçhisar Belediyesi iş birliğinde mevsimlik tarım işçileri ve ailelerine yönelik 'sağlık ve kültür buluşması' etkinliği düzenlendi.

Şereflikoçhisar ilçesi Karabük Mahallesi'nde yaşayan mevsimlik tarım işçileri için düzenlenen etkinlikte; tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlamak, koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak, iş kazaları ve meslek hastalıklarına yönelik farkındalığın artırılmasının amaçlandı.

MOBİL DUŞ HİZMETİ İLE YÜZLER GÜLDÜ

Etkinlik kapsamında mevsimlik tarım işçileri ve ailelerine yönelik; iş sağlığı ve güvenliği ile ilk yardım eğitimi verilirken tarımsal faaliyetlerde güvenli pestisit kullanımı, kişisel koruyucu donanım kullanımı ve doğru ilaçlama yöntemlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

ABB sağlık ekipleri tarafından genel sağlık taramaları yapılan işçilere kişisel bakım malzemelerini içeren hijyen kiti desteği sağlandı ve hijyen ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için bölgeye mobil duş hizmeti götürüldü.

Çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla açık alana yerleştirilen bir TIR üzerine kurulan ekrandan da sinema filmi gösterimi gerçekleştirildi ve çeşitli oyuncaklar hediye edildi.

'TARIM EMEKÇİLERİ ÜLKENİN TARIMSAL ÜRETİMİNE BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR'

Mevsimlik tarım işçilerinin zorlu yaşam koşullarında emekleriyle ülkenin tarımsal üretimine büyük katkı sunduğunu belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Mümtaz Yavuz, 'Üreten, üretimde alın teri olan emekçi kardeşlerimle burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Zor iklim şartlarında çalışan, birçok şeye göğüs geren işçilerimiz için Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak koruyucu sağlık hizmeti sağlıyoruz. Bugün aileleri ve çocukları, sağlık hizmetleri ve çeşitli etkinliklerle buluşturduk' dedi.

Tarım işçilerine sağlanan hizmetlerin Ankara'nın tamamında her kesimden insana yapılan hizmetler olduğunu vurgulayan Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak ise 'Yönettiğimiz ilin ve ilçenin tamamında, sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda herkese hizmet olarak götürmek zorundayız. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bu hizmeti sunmak için geldik. Buradaki hizmetler Ankara'nın tamamında her kesimden insana yapılan hizmetlerdir. Ben ve biz ayrımı olmadan herkese hizmet etmeye devam edeceğiz' diye konuştu.