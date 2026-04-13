TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kadın Masa Tenisi Takımı, 10-12 Nisan 2026 tarihleri arasında Düzce'de düzenlenen Türkiye Masa Tenisi Federasyonu NAVEK 2. Lig play-off müsabakalarında şampiyon oldu.

Turnuvayı namağlup tamamlayan Trabzon ekibi, bu önemli başarıyla FEMA Marina 1. Ligi'ne yükseldi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Elde edilen bu şampiyonluk, şehrimizin spor alanındaki yükselen grafiğinin de güçlü bir yansımasıdır. Başta sporcularımız olmak üzere teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyor, Kadın Masa Tenisi Takımımıza FEMA Marina 1. Ligi'nde başarılar diliyoruz' denildi.