Türkiye Basketbol Ligi'ndeki şampiyonluk serüvenine devam eden Çayırova Belediyesi, ligin 33. haftasında sahasında konuk ettiği Bulls Yatırım TED Ankara Kolejlileri'i 95-67 mağlup ederek, son maçlar öncesinde liderliğini sürdürdü.

KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Basketbol Ligi'nde sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve bu doğrultuda mücadelesine dolu dizgin devam eden Çayırova Belediyesi, sezonun son iç saha maçında Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler'le karşı karşıya geldi.

Rakibini 95-67 mağlup eden Çayırova Belediyesi, ligin son haftası öncesi liderliğini korudu ve Ankaragücü deplasmanında kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda dün oynanan karşılaşmaya Ömer Utku Al, Enes Berkay Taşkıran, Roberto Gallinat, Hakan Yapar ve Nysier Brooks ilk beşiyle başlayan Çayırova Belediyesi, ilk periyotta Enes Berkay Taşkıran'ın etkili oyunuyla mücadeleye başladı. Karşılıklı basketlerle geçilen ilk çeyrek 27-23'lük üstünlükle tamamlandı. İkinci periyotla beraber skordaki avantajını artıran Çayırova Belediyesi, devreye 49-39'la gitti.

GALLİNAT'TAN 22 SAYI

Üçüncü ve dördüncü periyotta farkı iyice açan, hem hücumda hem de savunmada başarılı işlere imza atan Çayırova Belediyesi, sezonun son iç saha maçında seyircisinin de büyük desteği ile maçtan 95-67'lik skorla galip ayrılmayı başardı. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 22 sayılık performansıyla Roberto Gallinat olurken, Hakan Yapar'ın 18, Enes Berkay Taşkıran'ın 14, Arca Tülüoğlu'nun 11 ve Berkay Candan'ın 11 sayısı galibiyette büyük rol oynadı.

Maç sonunda Çayırova Belediyesi cephesinde büyük bir sevinç yaşanırken, sezonun son iç saha maçında alınan galibiyetin ardından, Basketbol Süper Lig yolu da iyiden iyiye aralanmış oldu. Ligin son haftasına lider giren Çayırova Belediyesi, deplasmanda karşı karşıya geleceği Ankaragücü'nü yenmesi halinde sezonu şampiyon olarak tamamlayacak ve Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek. Karşılaşma sonrasında basketbolcuları ve teknik heyeti tebrik eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 'O sene bu sene! Şampiyonluk yolunda büyük bir engeli daha aşan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı'mızı yürekten kutluyorum. Hedefe son adım' açıklamalarında bulundu.