Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda kapsamlı bir dönüşüm süreci başlattı.TRABZON (İGFA) - Son bir yılda toplu taşıma ağı 5 bin 308 kilometreden 5 bin 936 kilometreye çıkarılırken, otobüs hattı sayısı 116’dan 172’ye yükseltildi. Ayda yaklaşık 1 milyon 550 bin yolcunun taşındığı şehirde, yılda 18 milyon kişiye hizmet veriliyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla, engelli erişimine uygun otobüs sayısı 143’ten 158’e çıkarıldı. Filo yaşı 9,90’dan 8,24’e düşürülerek hem konfor hem de güvenlik açısından önemli bir iyileştirme sağlandı. Ayda ortalama 39 bin sefer düzenlenen Trabzon’da, otobüsler yılda toplam 10 milyon kilometre yol kat ediyor.

ENGELLİ DOSTU ŞEHİR

Ayrıca toplu taşıma filosunda önemli iyileştirmeler de gerçekleştirildi. Engelli erişimine uygun otobüs sayısı 143’ten 158’e çıkarılırken, filo yaşı 9,90’dan 8,24’e düşürüldü. Böylece hem konfor hem de erişilebilirlik açısından önemli bir gelişim sağlandı. Trabzon genelinde ayda ortalama 39 bin, yılda ise 450 binin üzerinde sefer düzenlenerek kent içi ulaşımda büyük bir hareketlilik sağlanıyor.

AKILLI OTOPARK DÖNEMİ BAŞLIYOR

Büyükşehir Belediyesi, otopark kapasitesini de artırmaya devam ediyor. 2024 yılında otopark sayısı 27'den 35'e çıkarıldı, toplam araç kapasitesi de 2 bin 445’ten 4 bin 215’e yükseltildi. Otopark işletmelerinde tam otomasyon sistemine geçiş çalışmaları ise tamamlanma aşamasına geldi. Kent genelinde ve mobil uygulamalar üzerinden otoparkların anlık doluluk durumunu gösteren elektronik tabelalar ve dijital erişim ağına ilişkin çalışmalar son aşamaya ulaştı. Ayrıca, Hacı Kasım mevkiinde oluşturulan 98 araç kapasiteli yeni otopark alanı da hizmete açıldı.

HEDEFİMİZ YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Toplu taşımadan otoparklara kadar gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, Trabzon’un ulaşım altyapısında köklü bir dönüşümün habercisidir. Amacımız, vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve çağdaş şehircilik anlayışıyla Trabzon’u geleceğe taşımaktır” denildi