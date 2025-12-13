Yağlı, paslı, ıslak, kızgın veya pürüzlü yüzeylerde bile %100 kalıcı işaretleme sağlayan Amerikan MARKAL endüstri yel markörleri, 2005'ten bu yana Türkiye'de Habib Makina güvencesiyle ağır sanayinin çözüm ortağı olmaya devam ediyor. MARKAL; çelik, gemi inşaatı, enerji, petrol/doğalgaz ve nükleer sektörlerinin kritik ihtiyaçlarına yönelik geniş ürün gamı ve yüksek performansa sahip sertifikalı çözümleri ile dikkat çekiyor.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin demir çelik üretimi, gemi inşaatı ve tamiri, enerji, petrol/doğalgaz ve nükleer santral gibi en kritik endüstrilerinin işaretleme süreçlerindeki tercihi olan Amerikan MARKAL markörleri, 20 yıldır Habib Makina güvencesiyle Türkiye'de. 2005 yılından bu yana MARKAL'ın Türkiye temsilciliğini sürdüren Habib Makina, dünyanın en kapsamlı endüstriyel markalama ürün gamını Türk sanayisiyle buluşturarak operasyonel güvenilirlik, kalite ve süreç takibinde standartları yeniden tanımlıyor. PMUC sertifikalı ürünleri sayesinde nükleer güvenlik standartlarını karşılayabilen marka, sunduğu geniş renk skalasıyla süreç ayrımını ve iş güvenliğini destekliyor.

MARKAL ürünlerinin ağır sanayideki tüm zorlukların üstesinden gelmek üzere tasarlandığını vurgulayan Habib Makina Başkan Vekili Yusuf Habib, 'Bizim için bir markalama kalemi, sadece bir işaretleme aracı değil; kaliteyi garantileyen, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan, operasyonel güvenilirliği mümkün kılan stratejik bir unsurdur. Habib Makina olarak Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarına bu çözümleri ulaştırmaktan gurur duyuyoruz' diye konuştu.

Kapsamlı Ürün ve Uygulama Çözümleri

Habib Makina'nın sunduğu profesyonel işaretleme ürünleri, ağır sanayiden nükleer enerjiye, gemi inşaatından otomotiv yan sanayine kadar kritik sektörlerde kullanılan tüm yüzeylerde yüksek performans, dayanıklılık ve güvenilirlik sağlıyor. Zorlu iş ortamlarında net, kalıcı ve hızlı işaretleme ihtiyacını kar şılayan çözümler hem üretim süreçlerinin doğruluğunu artırıyor hem de iş güvenliğinin kesintisiz şekilde sürdürülmesine katkı sunuyor.

Öncelikle gemi inşaatı, ağır makine imalatı ve petrol-doğalgaz altyapı projeleri gibi zorlu yüzeylerde çalışma gerektiren sektörlerde katı boya bazlı işaretleme çözümleri öne çıkıyor. Bu kapsamda Paintstik® Original B, mum boya kolaylığını boya dayanıklılığıyla birleştiren yapısıyla yağlı, ıslak, buzlu, kuru ve düşük sıcaklıktaki yüzeylerde dahi üstün performans sunarak özellikle çelik konstrüksiyon ve gemi inşaatı sahalarında vazgeçilmez bir araç haline geliyor. Döner mekanizmalı yapısıyla kullanım konforu sağlayan Quik Stik ise hızlı, kalın ve yoğun işaretlemelerin gerektiği durumlarda pratik ve yüksek görünürlüklü çözümler üretiyor.

Sıvı boya ve mürekkep bazlı ürünler ise hassas işaretleme ile yüksek opaklığın bir araya geldiği uygulamalar için geliştiriliyor. Metal bilya uçlu sıvı boya kalemi Stylmark, boru hatları ve çelik yapı imalatında pürüzlü yüzeylere dahi nüfuz ederek kalıcı ve net işaretler oluşturuyor. Paint Riter Oily Surface HP, özellikle hidrolik ve mekanik makine imalatında yağlı veya gresli yüzeylerde bile yüzeye tutunarak kritik parçaların takibini güvence altına alıyor. Valve Action serisi, genel fabrikasyon süreçlerinde yüksek opaklık, dayanıklılık ve akışkanlık dengesini sunarken, Dura-Ink ürünleri mürekkep bazlı yapısıyla atölyelerde detaylı kontrol, kodlama ve genel işaretleme ihtiyaçlarına hızlı çözümler sağlıyor.

Demir-çelik üretimi, enerji sektörü ve nükleer santral projeleri gibi yüksek hassasiyet ve güvenlik gerektiren alanlarda ise düşük korozyon riskli ve sertifikalı ürünler kullanılıyor. PMUC sertifikasına sahip SL-250, düşük kükürt ve klorür içeriği sayesinde nükleer santral bileşenlerinde ve paslanmaz çelik boru hatlarında malzeme bütünlüğünü koruyarak kritik güvenlik standartlarını karşılıyor. Bunun yanı sıra Paint-Riter Certified serisi, düşük halojen içerikli formülüyle uzay, havacılık ve nükleer sektörleri için ideal bir çözüm sunuyor; paslanmaz çelik ve süper alaşımlı metaller üzerinde korozyon riskini ortadan kaldırıyor.

Aşırı sıcak yüzeylerde çalışmayı gerektiren proseslerde kullanılan ürünler ise üretim sürekliliği ve güvenliği artırmayı hedefliyor. Demir-çelik tesislerinde 1204°C'ye kadar sıcaklıklarda dahi işaretleme yapabilen K Paintstik ve Heat Stik serileri, sıcak kütük, levha ve bobinlerin işaretlenmesinde güvenilir sonuçlar veriyor. Tempilstik/ Thermomelt çözümleri, enerji sektörü ve kaynak proseslerinde yüzey sıcaklığını hassas şekilde ölçerek ısıl işlem doğruluğunu güvence altına alıyor. Sıvı formdaki Tempilaq, düzensiz şekilli yüzeylerde bile kusu rsuz sıcaklık ölçümü sağlarken, Pyromark 2500 ise 2000°C'ye kadar dayanıklı seramik bazlı yapısıyla ekstrem sıcaklık uygulamalarında bile kalıcılığını koruyor.

Gemi inşaatı, otomotiv yan sanayi ve ağır metal imalatında işçilik kalitesinin ve güvenliğin artırılması için geliştirilen kaynak ve montaj kontrol ürünleri de üretim süreçlerinin ayrılmaz bir parçası. Silver Streak, kaynakçının koruyucu maskesinin ardından bile rahatça görülebilen yanmaz yapısıyla yoğun ışıklı çalışma ortamlarında üstün görünürlük sunuyor. Security Check serisi, montaj sırasında cıvata ve bağlantı elemanlarının gevşeme ya da tork kaybı riskine karşı görsel güvenlik kontrolü sağlayarak iş güvenliğini artırıyor. FM400 doğal taş tebeşir ise geleneksel kaynak işaretleme ihtiyaçlarına güvenilir çözümler sunarken, Pro-Line Micro/Fine serisi ve özel formüllü Acid Pen Refills, detaylı montaj ve metalografik işaretleme gerektiren hassas uygulamalarda yüksek doğrulukla çalışmayı mümkün kılıyor.

Habib Makina, 45 Yıldır Türkiye Sanayinin Güvenilir Çözüm Ortağı

Habib Makina, kurulduğu 1980 yılından bu yana Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu menşeili birçok tanınmış markanın distribütörlüğünü gerçekleştiriyor. Yetkili distribütörü olarak Amerikan MARKAL markörlerinin de geniş ve yüksek performanslı ürün yelpazesini Türkiye sanayisiyle buluşturan Habib Makina, en zorlu sektörlerde bile üretim, bakım ve kalite kontrol süreçlerinin profesyonel standartlarda yürütülmesini destekleyerek güvenilir bir çözüm ortağı olmayı sürdürüyor.

Habib Makina olarak, çelik boru kesme ve kaynak ağzı açmada tek adres olduklarını vurgulayan Habib Makina Başkan Vekili Yusuf Habib, 'Kurulduğu ilk yıllarda daha çok dahili ticaret ile faaliyet gösteren şirketimiz, sonraki yıllarda ithalat ve temsilcilik konu sunda ilerlemiştir. Günümüzde çelik plaka ve boru işlemede uzmanlaşmış ve bu konularda endüstriyel çözümlerde tek adres olmuştur. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında 100'e yakın bayisi ile müşterilerine en iyi ürün ve hizmeti uygun fiyatlara vermeye devam etmektedir.

Değişen müşteri ihtiyaçlarını takip ederek, ürün sunduğumuz proje ve firmalara geniş bir portföyle hizmet vermekteyiz. Müşterilerimizin her ürün için farklı bir tedarikçi arayışında bulunmalarına gerek kalmadan, tek adres üzerinden profesyonel çözümlere ulaşmasını sağlamaktayız. Kuruluşundan bugüne, ana felsefesi, yenilikleri takip etmek ve kaliteli ürünleri uygun fiyata müşterilerine sunmak olan Habib Makina, günümüzün artan rekabet şartlarında teknik destek, satış sonrası servis, hızlı yedek parça tedariği ile rekabette öne geçmek ile kalmayıp sektörüne liderlik etmeye devam etmektedir' diye konuştu.