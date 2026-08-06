Trabzon Büyükşehir Belediyesi, turizm sezonunun en yoğun döneminde yerli ve yabancı ziyaretçilere yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Şehrin farklı noktalarında hizmet veren turizm ofislerinden bir ayda 3 bin 168 turist yararlandı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin turizm ofisleri, turizm hareketliliğinin en yoğun yaşandığı Temmuz ayında binlerce misafire hizmet verdi.

Meydan Turizm Zabıta Ofisi'nden 563'ü yerli, 976'sı yabancı olmak üzere toplam bin 539 turist yararlanırken, Meydan'daki tarihi belediye binası altında yeni açılan Turizm Ofisi'nden 265'i yerli, bin 264'ü yabancı olmak üzere toplam bin 529 turist hizmet aldı.

Uzungöl Turizm Zabıta Ofisi ise 37'si yerli, 63'ü yabancı olmak üzere toplam 100 turiste rehberlik ve danışmanlık hizmeti verdi. Böylece Temmuz ayında Büyükşehir Belediyesi'nin turizm ofislerinden toplam 3 bin 168 yerli ve yabancı ziyaretçi faydalandı.

SUUDİ ARABİSTAN VATANDAŞLARI İLK SIRADA

Turizm ofislerine en fazla başvuru yapan ziyaretçiler arasında Suudi Arabistan vatandaşları bin 106 kişiyle ilk sırada yer aldı. Suudi Arabistan'ı sırasıyla Ürdün (171), Rusya (95), Irak (91), Filistin (72), Azerbaycan (66), Umman (63), İran (50), Gürcistan (49) ve Çin (17) takip etti.

TURİSTLER HİZMETTEN MEMNUN

Turizm ofislerinde görev yapan personel, özellikle Suudi Arabistan, Ürdün ve Rusya'dan gelen turistlerin yoğun olarak danışmanlık hizmeti aldığını belirterek, ziyaretçilerin kendi ana dillerinde hizmet sunulmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ofislerde turistlere Trabzon'un tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yöresel lezzetler, gastronomi, ulaşım ve gezi rotaları hakkında da bilgi veriliyor.

Ziyaretçilerden gelen talep, öneri ve şikayetler de titizlikle değerlendirilerek kısa sürede çözüme kavuşturuluyor.

7 DİLDE REHBERLİK HİZMETİ

Büyükşehir Belediyesi'nin turizm ofislerinde İngilizce, Rusça, Gürcüce, Sırpça, Ermenice, Arapça ve Almanca olmak üzere 7 dilde hizmet veriliyor.

Ayrıca ziyaretçilere Türkçe, İngilizce, Rusça, Gürcüce ve Arapça hazırlanan broşür, katalog, dergi, harita, kroki ve turizm tanıtım materyalleri ücretsiz olarak dağıtılıyor.