Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Savunma Sanayii Akademi tarafından düzenlenen 'Milli Yetkinlik Hamlesi 2. Yıl Dönümü Etkinliği'ne katıldı. Yılmaz, savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefi için nitelikli insan kaynağının önemine dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Savunma Sanayii Akademi tarafından düzenlenen 'Milli Yetkinlik Hamlesi 2. Yıl Dönümü Etkinliği' kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile birlikte programa katılan Yılmaz, savunma sanayiinde tam bağımsızlığın temel şartlarından birinin milli teknolojilerin geliştirilmesi ve bu teknolojileri sürdürecek insan kaynağının güçlendirilmesi olduğunu belirtti. Yılmaz, yaptığı açıklamada Milli Teknoloji Hamlesi'nin milli teknoloji üretme iradesini, Milli Yetkinlik Hamlesi'nin ise bu iradeyi kalıcı hale getirecek insan kaynağını temsil ettiğini ifade etti.

Milli Yetkinlik Hamlesi'nin her yıl daha ileri taşınacağını belirten Yılmaz, gençlerin desteklenmeye devam edileceğini, yeni programlarla insan kaynağı kapasitesinin artırılacağını ve yetkinlik ekosisteminin güçlendirileceğini kaydetti. Cevdet Yılmaz, programa katkı sunan Savunma Sanayii Başkanlığı, Savunma Sanayii Akademi ve ilgili kurumlara teşekkür ederek, Milli Yetkinlik Hamlesi'ne katkı sağlayan gençleri başarılarından dolayı tebrik etti.