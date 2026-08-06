Bursa'da Esentepe Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer'i ortak akılla yönetme kararlılığında olduklarını söyledi. Başkan Şadi Özdemir, bütçeyi verimli kullanarak, sorunların üstesinden gelmeye çalıştıklarını vurguladı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi tarafından mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit edip, çözüm oluşturmak amacıyla başlatılan 'Şadi Başkan'la Akşam Çayı' buluşmaları, sıcak havaya rağmen vatandaşların yoğun ilgisiyle sürüyor. Daha önce Odunluk, İhsaniye ve Beşevler'de yapılan etkinliğin son durağı Esentepe Mahallesi oldu.

Eğridere Parkı'ndaki programa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir'in yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve Esentepe Mahalle Muhtarı Nermin Sütoğlu katıldı. Etkinlik alanında kurulan stantları ve atölye çalışmalarını ziyaret eden Başkan Şadi Özdemir, vatandaşlarla da sohbet etti.

Programın başlangıcında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, sorunların yerinden çözümü için mahalle ziyaretlerinin önemine değindi. Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer'i ortak akılla yönetme kararlılığını taşıdıklarını belirtti.

YERLERİ TEMİZLEYEREK, TEMİZ KALAMAYIZ

Bütçeyi verimli kullanmak için daha az maliyetle daha çok iş üretmek durumunda olduklarını vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer'in sosyoekonomik gelişmişlik açısından Türkiye'nin 5'inci sırada geldiğini hatırlattı. Bu kadar gelişmiş bir ilçede çevre konusunda duyarlı olunması gerektiğinin altını çizen Başkan Şadi Özdemir, 'Yeri kirletmeyi Nilüferlilere yakıştıramıyorum. Yerleri temizleyerek, temiz kalamayız. Nilüferli doğaya, çevreye, insana, hayvana saygılıdır. Hepinizden rica ediyorum, diğer komşularımızla da bunu paylaşın. Kirlettiğinizin parasını siz ödüyorsunuz. Benim cebimden hiçbir şey çıkmıyor. O çalışanların maaşını da ben vermiyorum, siz veriyorsunuz. O yüzden hepimiz aynı bilinçte, aynı kültürde olacağız' diye konuştu.

Programda vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Şadi Özdemir, sorunların çözümüne yönelik, çalışmalar başlattı. Programın sonunda Esentepe Mahalle Muhtarı Nermin Sütoğlu'na teşekkür eden Başkan Şadi Özdemir, günün anısına çekilen fotoğraf ile program sona erdi.