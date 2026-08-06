Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze'de eğitim gören ve 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye genelinde ilk 1000'e girme başarısı gösteren öğrencileri Gebze Belediyesi'nde ağırladı.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesinin eski adliye binasını restore ederek gençlerin hizmetine sunduğu Güzide Gençlik Merkezi de YKS'de elde ettiği derecelerle dikkat çekti. Güzide Gençlik Merkezi öğrencilerinden Zehra Nihal Özger, eşit ağırlık puan türünde Türkiye ilk 500'e girerken, Ömer Talha Aykaç ise sayısal puan türünde Türkiye ilk 600'e girerek önemli bir başarıya imza attı.

Öğrencilerin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükgöz, 'Bu başarılarla birlikte Güzide Gençlik Merkezimiz de kendini kanıtlamış oldu' ifadelerini kullandı.

Öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Büyükgöz, üniversite hayatının yeni başlangıçların kapısını aralayacağını ifade ederek, 'Bugün elde ettiğiniz başarı, uzun yıllar süren emeğinizin karşılığıdır. Bundan sonraki eğitim hayatınızda da aynı azim ve kararlılıkla yolunuza devam edin. Hayatta hangi mesleği seçerseniz seçin, sevdiğiniz işi yapın ve yaptığınız işin en iyisi olmaya gayret edin. Bilginizi, birikiminizi ve emeğinizi ülkemizin ve milletimizin geleceği için kullanacağınıza yürekten inanıyorum. Sizler bizim en büyük umudumuz ve en değerli yatırımımızsınız' dedi.