Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin doğal yaşam ve ekoturizm merkezi Ormanya'da düzenlediği 'Gece Sineması' etkinliği vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Yaz akşamlarına renk katan açık hava sinemasında vatandaşlar, Ormanya'nın doğal atmosferinde yıldızların altında film izlemenin keyfini yaşadı. 'Ördeklerin Göçü' filmi ile devam eden etkinlik, sinemaseverlere unutulmaz bir yaz akşamı deneyimi sundu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin doğayla iç içe yaşam alanı Ormanya'da düzenlenen açık hava sinema etkinlikleri, yaz akşamlarına renk katmaya devam ediyor.

Her yaştan vatandaşı bir araya getiren etkinlikte, katılımcılar yıldızların altında sinema keyfi yaşarken unutulmaz anılar biriktiriyor. Etkinlik öncesinde sahnelenen animasyon gösterileriyle çocuklar doyasıya eğlenirken, aileler de bu keyifli atmosferin tadını çıkarıyor.

İkram edilen patlamış mısır eşliğinde gerçekleşen gösterimler, açık hava sinemasını adeta bir şenliğe dönüştürüyor. Bu kapsamda gösterimi yapılan 'Ördeklerin Göçü' filmi, çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir izleyici kitlesine hitap ederek büyük beğeni topladı.

Doğayla iç içe sinema deneyimi sunan etkinlik, Kocaeli'de yaz akşamlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olmayı sürdürüyor.

SİNEMASEVERLER ORMANYA'DA BİR ARAYA GELDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, yoğun katılımla yaz akşamlarının en renkli buluşmalarından birine dönüştü. Aileleriyle Ormanya'ya gelen çocuklar, açık hava sineması etkinliğiyle yaz tatillerine eğlenceli ve unutulmaz bir anı ekledi.

Doğanın kalbinde kurulan gösterim alanında bir araya gelen vatandaşlar, açık havada film izlemenin keyfini yaşarken Ormanya'nın eşsiz doğal atmosferi de geceye ayrı bir güzellik kattı. Aileleri ve sinemaseverleri buluşturan etkinlik, yaz akşamlarına keyifli anlar ekledi.

GECE SİNEMASI YAZ BOYUNCA SÜRECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşları kültür, sanat ve eğlenceyle buluşturmayı amaçlayan 'Gece Sineması' etkinlikleri yaz boyunca devam edecek.

Her ay farklı bir filmin gösterileceği etkinliklerin tarih ve program detayları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ormanya'nın sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Doğa, kültür ve eğlenceyi bir araya getiren etkinlik, yaz akşamlarının sevilen adreslerinden biri olmayı sürdürecek.