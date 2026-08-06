Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yağmur sularının deşarjı konusunda büyük önem taşıyan Keçili Kanalı'nda yürütülen çalışmaları ve bölgede yapılan Murat Kurum Caddesi'ni inceledi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin geleceğine yön verecek önemli yatırımlardan biri olan Keçili Kanalı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Keçili Kanalı'nın yağmur sularının deşarjı konusunda büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Altay, 'Şehrimiz için hayati kanallardan birisi Keçili Kanalı, özellikle yağmur sularının deşarjı konusunda şehrin en önemli akslarından birisi' dedi.

Başkan Altay, 2018 yılından bugüne kadar 700 milyonluk yatırımla Keçili Kanalı'nda ciddi ıslah çalışmaları yürüttüklerini belirterek, 'Şu anda Aslım Caddesi bölgesinde bulunuyoruz. Bu yıl 920 metre uzunluğunda Keçili Kanalı'ndaki ıslah çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah tamamlandığında Aslım Caddesi'nden yeni açtığımız 50 metrelik yola kadar olan alanı da tamamlamış olacağız. Eksik kalan Sille Yolu ve Meram Tıp Fakültesi alanıyla ilgili planlamalarımızı da gerçekleştiriyoruz. Böylece yağmur sularının güvenli bir şekilde uzaklaşması konusunda bir çalışma yürütülmüş oluyor' ifadelerini kullandı.

MURAT KURUM CADDESİ YAPILIYOR

Keçili Kanalı'nın iki kenarında 5,5 kilometre uzunluğunda ortaya çıkan yolun önemine de değinen Başkan Altay, 'Ankara Yolu- Aslım Caddesi ile Aslım Caddesi ve 50 metrelik cadde arasında yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Keçili Kanalı'nın iki kenarında 5,5 kilometre uzunluğunda bir yol ortaya çıkıyor. Yolumuzla ilgili çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmalarda büyük emeği bulunan, hemşehrimiz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un ismini taşıyacak yolumuz Keçili Kanalı bölgesinde ciddi bir trafik hareketi oluşturacak. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şehrimizin afetlere karşı daha dirençli bir hale gelmesi için bundan sonra da yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun' diye konuştu.