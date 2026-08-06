Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen 2. Denizli Opera ve Bale Günleri, Hierapolis Antik Kenti'nde unutulmaz bir açılışa imza attı. Sahnelenen dünya klasiği 'Kuğu Gölü' balesi, binlerce sanatseveri tarihi atmosferde buluşturdu.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 2. Denizli Opera ve Bale Günleri, sanatseverleri bir araya getirmeye devam ediyor.

Mayıs ayında büyük ilgi gören 'Troya' gösterisinin ardından, ağustos ayı programının ilk dev yapımı olan P. İ. Çaykovski'nin ölümsüz eseri 'Kuğu Gölü', Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Pamukkale travertenlerine nazır, binlerce yıllık tarihin gölgesinde gerçekleştirilen etkinlik, Denizlilere unutulmaz bir kültür ve sanat ziyafeti yaşattı.



TARİHİ ATMOSFERDE BÜYÜLEYİCİ BİR GECE



Hierapolis Antik Tiyatrosu'nu hıncahınç dolduran binlerce sanatsever, yaklaşık 3 saat süren 'Kuğu Gölü' balesini soluksuz izledi. Antik tiyatronun büyüleyici atmosferi; etkileyici ışık şovları, göz alıcı kostümler, muhteşem dekorlar ve Çaykovski'nin eşsiz klasik müzikleriyle birleşerek izleyicilere adeta zamanda yolculuk yaptırdı.

Zarafet, aşk ve bale sanatının en seçkin koreografilerinin sergilendiği gece, izleyicilerden tam not aldı.

'TARİHİN, SANATIN VE KÜLTÜRÜN BULUŞMASINA TANIK OLUYORUZ'



Gecenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, sanatseverleri selamlayarak şu ifadeleri kaydetti: 'Sanat şehri Denizli vizyonuyla çıktığımız bu yolda siz sanatseverlerin desteği bizlerin heyecanı ve gücü oluyor. Bugün Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından dünyanın seçkin klasik eserlerinden biri olan Çaykovski'nin Kuğu Gölü sahneleniyor. Bugün tarihin, sanatın ve kültürün aynı sahnede buluşmasına hep birlikte tanıklık ediyoruz.'



BOZBAŞ'TAN SANATSEVERLERE VE KURUMLARA TEŞEKKÜR



Konuşmasında organizasyona katkı sunan kurum ve kuruluşlarla, etkinliğin huzur içinde gerçekleşmesi için görev alan tüm personele teşekkür eden Bozbaş, 'Bu eşsiz gecenin gerçekleşmesine büyük katkı sunan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğümüze, sanatçılarına, siz kıymetli sanatseverlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca bu gösteride aldıkları güvenlik önlemleri dolayısıyla sabahtan beri yorulan, emek sarf eden güvenlik personelimize, polislerimize ve jandarma teşkilatımıza da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum' ifadelerini kullandı.



Gösteri sonunda, İzmir Devlet Opera ve Balesi Bale Baş Koreografı Baran Kıvanç Ekin, eserin koreografları Göksel Armağan Davran ve Ahmet Volkan Ersoy, Bolşoy Tiyatrosu solist sanatçıları Eleonora Sevenard ve Denis Rodkin ile İzmir Devlet Opera ve Balesi Solist Sanatçısı Kaan Güler'e plaket takdim edildi. Plaketler; Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, Genel Sekreter Bülent Bozbaş ve Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt tarafından takdim edilerek sanatçılara teşekkür edildi. Gecenin sonunda sanatseverler, gül takdim ettikleri sanatçıları, karanfil ve zeytin dalı yağmuruna tuttu.