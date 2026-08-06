Maltepe Belediyesi, yaz aylarında halk sağlığını korumaya yönelik ilaçlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlçe genelinde belirlenen program doğrultusunda sürdürülen çalışmalar kapsamında bu kez Feyzullah ve Gülsuyu mahallelerinde kapsamlı ilaçlama gerçekleştirildi.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi bünyesindeki Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, sivrisinek, karasinek ve diğer zararlı haşerelere karşı cadde, sokak, park, yeşil alan ve ortak kullanım noktaları ilaçlandı. Özellikle yaz aylarında artış gösteren haşere popülasyonunun kontrol altına alınması amacıyla gerçekleştirilen uygulamalarda, insan ve çevre sağlığına uygun, ruhsatlı biyosidal ürünler kullanıldı.

Mahallelerin farklı noktalarında yürütülen ilaçlama çalışmalarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlara öncelik verildi. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen uygulamalarla haşerelerin üreme ve yaşam alanlarının azaltılması hedeflenirken, ekipler program kapsamında mahalle genelinde titiz bir çalışma yürüttü.

Maltepe Belediyesi yetkilileri, ilaçlama çalışmalarının yaz sezonu boyunca ilçe genelindeki tüm mahallelerde belirlenen takvim doğrultusunda devam edeceğini belirtti. Düzenli olarak sürdürülen çalışmalarla sivrisinek ve diğer vektör kaynaklı olumsuzlukların önüne geçilmesi, vatandaşların daha sağlıklı ve konforlu bir yaz mevsimi geçirmesinin amaçlandığı ifade edildi.