Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nde sahnelenen 'Titanik Orkestrası' ve 'Visit to Psychologist' adlı oyunlar, izleyicilerden tam not aldı. Bugüne kadar bin 240 kişinin katıldığı festival, yarın Samsun Sanat Tiyatrosu'nun sahneleyeceği 'Kuvayı Milliye Destanı' adlı oyunla devam edecek.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Tiyatrolar Birliği ve Karadeniz Tiyatro Kooperatifi tarafından ortaklaşa düzenlenen 5. Uluslararası Tiyatro Festivali yoğun ilgi görüyor.

Her gün farklı temalarda yerli ve yabancı oyunların sahnelendiği festival, tiyatroseverler tarafından beğeniyle takip ediliyor. Özellikle Samsun'dan Karma Sahne adlı tiyatro grubunun sahnelediği 'Titanik Orkestrası' ile Gürcistan'dan Aleksandr Tsutsunava adına Özurgeti Profesyonel Devlet Dram Tiyatrosu ve Nodar Dumbadze adına Tiflis Genç Seyirciler Tiyatrosu'nun ortak yapımı 'Visit to Psychologist' adlı oyun, izleyicilerden tam not aldı.

Festival kapsamında, birbirinden yetenekli oyuncuların sahnelediği oyunları bugüne kadar toplam bin 240 kişi izledi. Festival programı çerçevesinde, yarın (15 Nisan Çarşamba) saat 20.00'de Samsun Sanat Tiyatrosu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde 'Kuvayı Milliye Destanı' adlı oyunu sahneleyecek.

ŞEHRİN ADI SANATLA DUYURULUYOR

25 Nisan'a kadar devam edecek festivale İtalya, Kazakistan, Gürcistan, Moldova ve Azerbaycan'dan tiyatro gruplarının yanı sıra Türkiye'den Samsun, Giresun ve Trabzon'dan ekipler katılıyor.

Tiyatro oyunlarının yanı sıra festival boyunca söyleşiler, atölye çalışmaları (workshop) ve konserler de düzenleniyor.

Türk tiyatrosu ile yabancı tiyatro gruplarının sahne tekniği, dekor, kostüm ve kurgu açısından etkileşim içinde bulunduğu festival, Trabzon'da tiyatro sanatının gelişimine katkı sağlarken, şehrin adının sanatla duyurulmasına da önemli katkı sunuyor.

ETKİNLİKLER TİYATROSEVERLERİ BEKLİYOR

19 Nisan Pazar günü Hong Kong'dan William Wong, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde saat 13.00'te 'Oyunculuk Tekniğinde Akrobasi' konulu bir atölye çalışması gerçekleştirecek.

23 Nisan Perşembe günü ise aynı merkezde saat 14.00'te Fransa'dan Rabia Tlili Re, 'Metnin Sahneye Uyarlanması' başlıklı bir söyleşi düzenleyecek. Yerli ve yabancı tiyatro gruplarını bir araya getiren ve kültürel etkileşimi artıran festivale gösterilen ilgi her geçen yıl artmaya devam ediyor.