Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Antalya Girişimcilik ve Mentorluk Kampı' ile Antalya ve İstanbul'daki girişimcilik dünyasını bir araya getirdi. Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Ticaret Odası iştiraki Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ile ZindeZihin işbirliğiyle gerçekleştirilen kampta genç girişimciler alanında uzman kişilerden liderlik ve mentor yönetimi alanlarında eğitim aldı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Antalya'nın girişimcilik vizyonunu geliştirmek amacıyla genç girişimcileri destekleyen proje ve eğitimlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi 'Antalya Girişimcilik ve Mentorluk Kampı' ile İstanbul Ticaret Odası'nın iştiraki Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM TEKMER) ve ZindeZihin iş birliğiyle girişimcilik dünyasını Antalya'da buluşturdu.

ABB Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte genç girişimciler alanında uzman mentorlar ile buluştu. Başvurusu onaylanan yerel girişimciler üç gün süren yoğun bir gelişim kampına katıldı.

Sınırlı kontenjanla gerçekleştirilen kampa katılan girişimciler belirsizlikte yol alma, kriz anında liderlik ve mentor yönetimi gibi kritik konularda Sami Bugay, Tufan Çetiner ve Murat Ünver gibi alanında uzman isimlerden eğitim aldı.

ANTALYA'DA GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ GELİŞTİRECEĞİZ

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Hayat Ekici, Büyükşehir Belediyesi olarak genç girişimcilere yönelik çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, 'İş kurma ve planlardan bahsederken bir girişimcinin mental sağlığı ile ilgili çalışmalardan bahsedilmiyor. Bu kampımızda girişimcilik ve mentorluk alanına ağırlık verdik. İstanbul'dan Antalya'ya bir köprü kurarak hem girişimcilik ekosistemine katkı sağladı, hem de girişimcilik networkünü geliştirmelerine imkân sağladı. Üç günlük kamp programında keyifli fikirler ortaya çıktı' dedi.

YENİ GİRİŞİMCİLERE ALAN AÇILMASI ÇOK ÖNEMLİ

Eğitmenlerden Sami Bugay ise 'Büyükşehir Belediyesi'nin burada gençlere, girişimciliğe sahip çıkıyor olması çok değerli. Geleceğimizi inşa edecek bu gençlerimize alan açıyor olması kadar kıymetli bir şey yok. Ancak bu şekilde biz birlikte daha ileriye doğru gidebilir yükselebiliriz' diyerek Büyükşehir Belediyesi genç girişimcilere verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

FARKLI BAKIŞ AÇILARI KAZANDIM

Kampa Antalya'dan katılan girişimci Melisa Karaca da, 'Bu programa Antalya Büyükşehir Belediyemizin ilanlarından görerek projemle birlikte başvuruda bulundum. Daha önceden Antalya'da bu kapsamda gençlere yönelik bir girişimcilik programı görmemiştim.

Eğitimler çok güzel ve oldukça verimli geçti. Farklı illerden birçok girişimci arkadaşlarla tanışma fırsatı buldum. Kişisel gelişim olarak farklı bakış açıları kazandım, vizyonumun geliştiğine inanıyorum. Büyükşehir Belediyemize girişimcilere verdiği bu güzel fırsat için çok teşekkür ederim' diye konuştu.

KRİZ YÖNETİMİ VE KARAR ALMA EĞİTİMLERİ VERİLDİ

Atölyelere katılan girişimciler, yoğun iş temposunda zihinsel berraklık kazanma tekniklerini, kriz yönetimi ve girişimcilerin karar alma mekanizmalarını güçlendirecek eğitimler aldı.

Eğitim ve atölye çalışmalarının yanı sıra kamp ateşi sohbetleriyle network ağını genişleten katılımcılar, programın son gününde Antalya'nın tarihi mirası Kaleiçi ve Yat Limanı'nın da düzenlenen kültürel turla kampı tamamladı.