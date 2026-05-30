KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de trafik akışının daha da hızlanması için birbirinden farklı uygulamaları devreye alan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Çayırova ilçesinde trafiğin yoğun olduğu güzergahtaki kavşak düzenleme çalışmalarını tamamladı. Trafiğin kesintisiz ve daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için Özgürlük Mahallesi'nde bulunan Abdurrahman Korhan, Fatih ve Yavuz Sultan Selim Caddelerinin kesişiminde yürütülen kavşak düzenleme çalışmaları tamamlanarak hizmete sunuldu.

BİN TON ASFALT SERİLDİ

Çalışmaların kapsamında ekipler, kavşak bölgesinde bin ton binder ve aşınma asfalt serimi gerçekleştirdi. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde yeni inşa edilen cami meydanına paralel iki ilave şerit oluşturdu. Ayrıca 300 metre uzunluğundaki refüj imalatı da tamamlandı. Yol çizgilerinin de tamamlandığı kavşak, trafik yoğunluğunu azaltarak sürücülere daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlayacak.