Adıyaman-Gölbaşı karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (İGFA) - Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı karayolu üzerinde seyir halinde olan iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, kazada bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.