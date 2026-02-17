Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerini sıklaştırdı.

TRABZON (İGFA) - Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte hazırlıklarını artıran Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ile iş birliği içinde özellikle gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetim başlattı.

Zincir marketler, bakkallar, manavlar, restoranlar, kafeler, fırınlar, pastaneler ve kasaplar tek tek kontrol ediliyor. Özellikle Ramazan ayında tüketimi artan tatlı ve pastane ürünleri titizlikle inceleniyor.

Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, gramajları ve Türk Gıda Kodeksi'ne uygunlukları detaylı şekilde kontrol ediliyor. Mevzuata aykırı ürünlere el konulurken, işletmelere gerekli uyarılar yapılıyor ve yasal işlem uygulanıyor.

'HALK SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR'

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, halk sağlığının öncelikli olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: 'Zabıta ekiplerimiz, vatandaşlarımızın sağlıksız ürünleri tüketmemesi için büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Tespit edilen ürünler tutanak altına alınarak imha edilmektedir. Ayrıca raf ve kasa fiyatları karşılaştırılarak fiyat farklılıklarına karşı da denetimlerimiz sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızdan, alışveriş sırasında ürünlerin son kullanma tarihleri mutlaka kontrol etmelerini rica ediyor, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Denetimlerimiz aralıksız sürecek.'