Adalet ve Kalkınma Partisi Bilecik İl Başkanlığı Ramazan ayı öncesi hazırlıklarını tamamladı. İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen İl Yönetim Kurulu Toplantısı yoğun katılımla yapıldı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Toplantıda Ramazan ayı boyunca hayata geçirilecek sosyal destek programları ve gönül buluşmaları ele alındı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan İl Başkanı Yıldırım, Ramazan'ın sadece bir ibadet ayı değil, aynı zamanda dayanışma ve kardeşlik ayı olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Her Ramazan'da olduğu gibi bu Ramazan'da da kapıları değil, gönülleri çalacağız. Bu mübarek ayda kimseyi yalnız bırakmamak için çalışmalarımızı değerlendirdik, planlarımızı netleştirdik. Ramazan paylaşınca güzel.'

AK Parti teşkilatının Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine yönelik destek çalışmaları, iftar programları, mahalle ziyaretleri ve gönül buluşmaları gerçekleştireceği öğrenildi.

Özellikle dar gelirli aileler, yaşlılar ve yalnız yaşayan vatandaşlara yönelik sosyal destek organizasyonlarının artırılacağı belirtildi.

İl Yönetim Kurulu toplantısında birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıkarken, Ramazan ayının manevi atmosferinin Bilecik genelinde güçlü bir dayanışma ruhuyla yaşatılması hedefleniyor.

AK Parti teşkilatının, Ramazan boyunca sahada aktif olarak vatandaşlarla bir araya gelmesi bekleniyor.