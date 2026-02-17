Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve güvenliği sağlamak amacıyla asfalt yama ve bakım-onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle olumsuz hava koşulları nedeniyle yıpranan yollar, hızlı müdahalelerle onarılıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kış aylarında yaşanan yoğun yağışlar ve değişen hava sıcaklıkları, kentin bazı noktalarındaki yollarda bozulmalara neden oldu. Vatandaşların ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşamaması, sürüş ve yaya güvenliğinin tehlikeye girmemesi adına harekete geçen Gebze Belediyesi ekipleri, tespit edilen noktalarda yoğun bir çalışma programı uyguluyor.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, belirlenen program dahilinde üç mahallede eş zamanlı yama çalışması gerçekleştirdi. Olumsuz hava şartlarının etkisiyle deforme olan yollar kazınarak temizlendi ve sıcak asfalt serimi ile onarıldı.

Son çalışmalar kapsamında Barış Mahallesi 1860. Sokak, Ulus Mahallesi 2109. Sokak ve İstasyon Mahallesi 1448. Sokak'ta gerçekleştirilen yama çalışmalarıyla yol konforu yeniden sağlandı.