İstanbul Maltepe Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde ilçedeki cami ve mescitlerde temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Belediye ekipleri, vatandaşların ibadetlerini hijyenik ve sağlıklı bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

Camilerin minberleri, pencereleri, kapı pervazları ve ahşap bölümleri titizlikle silinirken; mermer yüzeyler, süslemeler ve duvarlar da özenle temizleniyor. Ayakkabı dolapları dezenfekte edilirken, halılar ise deterjanlı suyla yıkanarak hijyen standartlarına uygun hale getiriliyor.



RAMAZAN AYI BOYUNCA SÜRECEK



Belediye ekipleri, çalışmaların Ramazan ayı boyunca artan yoğunluk göz önünde bulundurularak temizlik faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Maltepe genelinde sürdürülen çalışmalarla birlikte, vatandaşların manevi atmosferi yüksek, temiz ve sağlıklı ortamlarda ibadet edebilmesi hedefleniyor.