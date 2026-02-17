Ankara Keçiören Belediyesi, konukevinde kalan yaşlılara yönelik üç yıldır aralıksız sürdürülen ücretsiz ahşap boyama kursu ile vatandaşların üretkenliğini ve sosyal hayata katılımını desteklemeye devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediyesi Konukevi'ndeki kurs kapsamında yaşlılara boya, fırça, ahşap objeler ve diğer tüm malzemeler ücretsiz olarak sağlanırken; katılımcılar hem yeni beceriler kazanıyor hem de keyifli vakit geçiriyor. Belediye bu tarz çalışmalarla konukevi sakinlerinin aktif ve üretken bir yaşam sürmelerine katkı sağlıyor.

ÜRETTİKLERİNİ SERGİDE SANATSEVERLERLE BULUŞTULAR

Kurs sürecinde hazırlanan el emeği ürünler, Keçiören'deki bir alışveriş merkezinde açılan el sanatları sergisi ile üç gün boyunca vatandaşların beğenisine sunuldu.

Dekoratif ahşap objeler ve çeşitli el sanatları çalışmalarının yer aldığı sergi, ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken; konukevi sakinlerinin emeği de takdir topladı.

ELDE EDİLEN GELİR HUZUREVİ SAKİNLERİNE BIRAKILDI

Sergide satışa sunulan ürünlerden elde edilen gelir, konukevi kursiyerlerine bırakıldı. Keçiören Belediyesi'nin ücretsiz olarak sunduğu kurs ve malzeme desteği sayesinde yaşlılar hem üretmenin mutluluğunu yaşadı hem de emeklerinin karşılığını alma fırsatı buldu.