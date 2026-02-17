Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından kent genelinde yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında, Çal ilçesi Denizler mahallesinde 3,5 milyon TL'lik yatırımla, asbestli borular yerine güvenli ve uzun ömürlü içme suyu hattı oluşturuluyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, ilçe ve mahallelerde kesintisiz, sağlıklı ve kaliteli içme suyu temini amacıyla altyapı yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Çal ilçesine bağlı Denizler mahallesinde yeni bir içme suyu hattı çalışması başlatıldı.

Yürütülen proje kapsamında, mahallede ekonomik ömrünü tamamlayan ve halk sağlığı açısından risk oluşturan asbestli borular devre dışı bırakılarak yüksek standartlı, modern ve uzun ömürlü yeni içme suyu hattı döşeniyor.



2 BİN 718 METRE ASBESTLİ HAT YENİLENİYOR



Toplam 3,5 milyon TL yatırım bedeline sahip proje kapsamında inşa edilecek 2 bin 718 metre uzunluğundaki yeni hatlar sayesinde, altyapının güvenilirliği artırılırken, su kayıp ve kaçaklarının da önüne geçilecek.

Ayrıca yenilenen altyapıyla, geçmiş yıllarda sıkça yaşanan patlaklar, arızalar, basınç düşüklükleri ve özellikle yaz aylarında artan su tüketimine bağlı su kesintileri de büyük ölçüde azaltılacak.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Denizler mahallesinin içme suyu altyapısı günümüz standartlarına uygun, güvenli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulacak.



'MAHALLELERİMİZ BU ŞEHRİN KILCAL DAMARLARI GİBİ'



Planlanan ve hayata geçirilen yatırımlarla, Denizli'nin altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Mahallelerimiz bu şehrin kılcal damarları gibi. Her mahallemizin değerini ve önemini biliyor, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, şehrimizin her noktasına hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Denizler'de başlattığımız altyapı yatırımının hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerine yer verdi.