Bioderma Pro Beach Tour 2026 kapsamında plaj voleybolu heyecanı Trabzon'a taşınıyor. Turnuvanın Trabzon etabı, 16-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ganita Sahili'nde halka açık olarak gerçekleştirilecek.

TRABZON (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu koordinasyonunda ve Bioderma'nın isim sponsorluğunda düzenlenen Bioderma Pro Beach Tour 2026, Türkiye'nin farklı sahil şehirlerinde plaj voleybolu heyecanını sporseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Sezon boyunca Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen organizasyonun Trabzon etabı, 16-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ganita Sahili'nde düzenlenecek.

Başarılı kadın ve erkek sporcuların katılımıyla gerçekleştirilecek turnuva, dört gün boyunca üst düzey mücadelelere sahne olacak. Karadeniz'in eşsiz atmosferinde kurulacak özel plaj voleybolu sahasında sporcular şampiyonluk için mücadele ederken, tüm karşılaşmalar halkın ücretsiz erişimine açık olacak.

Türkiye'nin farklı kıyı kentlerinde düzenlenen Bioderma Pro Beach Tour 2026, sporun yanı sıra şehirlerin tanıtımına ve spor turizmine de katkı sağlıyor.