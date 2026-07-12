İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği bağışlarının amacı dışında kullanıldığı ve yurt dışına aktarıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. Operasyon kapsamında bazı şüpheliler gözaltına alındı; incelemeler titizlikle sürüyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek tutarlarda aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturmanın titizlikle devam ettiğini duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında deprem nedeniyle toplanan bağışların yurt dışına çıkarıldığı ve amacı dışında kullanıldığına ilişkin iddiaların gündeme gelmesi üzerine incelemelerin genişletildiği belirtildi.

Açıklamada, elde edilen deliller doğrultusunda tespitlerin somutlaşmasının ardından gerçekleştirilen operasyon kapsamında bazı şüphelilerin gözaltına alındığı ifade edildi.

Soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülüyor.