Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu ve milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, 23 Yaş Altı ve Gençler Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza attı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu ve milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, Almanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı ve Gençler Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza attı.

Milli sporcu, U23 Erkekler Omnium yarışını üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yılmaz'ın elde ettiği başarıyla hem Türkiye'yi hem de Konya'yı gururlandırdığını belirterek, milli sporcuyu tebrik etti.

Almanya'da düzenlenen şampiyonada Yılmaz, U23 Erkekler Omnium yarışını üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu. Yılmaz'ın elde ettiği bu derece, Türk pist bisikleti adına tarihi bir dönüm noktası oldu.

Yılmaz'ın kazandığı bronz madalya, 2023 yılında elde edilen Gençler Avrupa ikinciliğinin ardından Türkiye'nin Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonaları U23 kategorisinde kazandığı ilk madalya olarak tarihe geçti.

Avrupa'nın en başarılı pist bisikletçilerinin mücadele ettiği organizasyonda sergilediği istikrarlı performansla kürsüye çıkmayı başaran Ramazan Yılmaz, ay-yıldızlı bayrağımızı Avrupa'da gururla dalgalandırdı.

BAŞKAN ALTAY, YILMAZ'I TEBRİK ETTİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yılmaz'ın elde ettiği bu tarihi sonuçla hem Türkiye'yi hem de Konya'yı gururlandırdığını belirtti.

Türk pist bisikletinin gelişimini ve uluslararası alandaki rekabet gücünü bir kez daha ortaya koyan bu başarının, gelecek nesil sporcular için de önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu aktaran Başkan Altay, 'Ramazan Yılmaz'ın Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği bronz madalya, yalnızca kulübümüz için değil, ülkemiz bisikleti adına da gurur verici bir başarıdır. Azmi, disiplini ve mücadelesiyle hepimizi sevindiren sporcumuzu gönülden tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya, yeni başarı hikâyelerinin yazılmasına katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu kıymetli başarıda emeği bulunan antrenörlerimizi ve kulübümüzü de kutluyor, Ramazan Yılmaz'a bundan sonraki yarışlarında da başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.