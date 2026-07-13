Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. organizasyonuyla düzenlenen FIBA 3x3 Lite Quest 2026 Turnuvası'nda 4 kıtadan 32 takım ve 40 farklı milletten sporcular ile bir araya gelerek katılımcıların coşkusuna ortak oldu. Başkan Büyükkılıç, 'Dünya Spor Başkenti Kayseri'mize bu tür etkinlikler yakışıyor' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanını taşıyan Kayseri, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonları ile ulusal ve uluslararası dev organizasyonlarla ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. organizasyonuyla 10-11-12 Temmuz günlerinde düzenlenen FIBA 3x3 Lite Quest 2026 Turnuvası'nda heyecan ve coşku sürerken Başkan Büyükkılıç, turnuvada sporcular ve sporseverlerle buluştu. Büyükkılıç'a, Türkmenistan Basketbol Federasyonu Başkanı Muhammed Sahedov ve Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen dev organizasyonda 4 kıtadan 32 takım ve 40 farklı milletten sporcularla bir araya gelerek heyecan dolu müsabakaları seyretti ve katılımcıların coşkusunu paylaştı. Öte yandan Büyükkılıç, turnuva boyunca izleyici ile buluşmaya devam eden artistik basketbolun yıldız ekibi Karizma Show'a eşlik etti. Akrobatik smaçlar, sıra dışı hareketler ve sahne şovları ile Karizma Show, adeta nefesleri kesti.

Hem şova eşlik eden hem de akrobatik hareketleri ilgiyle izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sahada basketbol tutkunlarına hitap etti. Başkan Büyükkılıç, düzenlenen organizasyondan dolayı Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'ye teşekkür ederek, 'Dünya Spor Başkenti Kayseri'mize bu tür etkinlikler yakışıyor. Daha fazlasını istiyoruz' dedi.

Karizma Show ekibini de tebrik eden Büyükkılıç, 'İnşallah finalde yapılacak çalışmalar ve ardından ödül töreni derken Kayseri'mize ayrı bir renk katacak. Teşriflerinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sporcu dostlarımıza, hoş geldiler diyorum. Değişik etkinliklerde buluşmak üzere' diye konuştu.

Hızlı temposu, yüksek rekabeti ve dinamik yapısıyla dünya genelinde büyük ilgi gören FIBA 3x3 organizasyonu, Kayseri'yi uluslararası sporun önemli merkezlerinden biri haline getirirken, şehrin spor altyapısını ve organizasyon kabiliyetini de gözler önüne seriyor.

Ayrıca basketbolun sınırlarını zorlayan, akrobatik hareketleriyle nefesleri kesen Karizma Show da FIBA International 3x3 Lite Quest heyecanına unutulmaz bir renk katıyor. Havada süzülen smaçlar, şaşırtıcı hareketler ve adrenalin dolu performanslarla turnuvada coşku dorukta.

Dünyanın en başarılı 3x3 basketbol takımlarını bir araya getiren organizasyonda, parkeye çıkan sporcuların kıyasıya mücadelesi 12 Temmuz Pazar akşamı oynanacak final karşılaşmaları ile tamamlanacak.