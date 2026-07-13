Yaz tatilini çocuklar için eğitici ve verimli hale getiren Osmangazi Belediyesi, temel yüzme eğitimi kurslarıyla çocukların hem güvenli bir yaşam becerisi kazanmasına hem de fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor.

BURSA (İGFA) - Çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini destekleyen Osmangazi Belediyesi, yaz dönemi boyunca yüzlerce çocuğu sporla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Fatih-Çiftehavuzlar Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen temel yüzme eğitimleriyle çocukların güvenli bir yaşam becerisi kazanması ve keyifli bir yaz tatili geçirmesi sağlanıyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen kurslarda çocuklar, suyla doğru şekilde tanışarak temel yüzme tekniklerini öğreniyor. Kademeli eğitim programları sayesinde yüzme bilmeyen çocuklar kısa sürede suya alışırken, temel teknikleri başarıyla uygulayabilecek seviyeye ulaşıyor.

Eğlenceli ve disiplinli bir eğitim ortamında gerçekleştirilen dersler, çocukların yalnızca yüzme öğrenmesini değil; özgüven kazanmasını, disiplinli çalışma alışkanlığı edinmesini ve takım ruhunu geliştirmesini de gerçekleştiriyor. Su korkusu yaşayan çocuklar güvenli eğitim yöntemleriyle bu korkularını aşarken, yüzmeyi bilen öğrenciler tekniklerini geliştirerek daha ileri seviyelere hazırlanıyor.

'HER GEÇEN GÜN KENDİLERİNİ GELİŞTİRİYORLAR'

Yüzmenin çocukların gelişimindeki önemine dikkat çeken eğitmenlerden Okan Aşık, temel yüzme eğitiminin yalnızca bir spor dalı olmadığını belirterek, 'Temel yüzme eğitiminin faydaları sadece yüzme öğrenmekten ibaret değil. Aynı zamanda can güvenliğini sağlamak, fiziksel gelişimi desteklemek ve yaşam kalitesini artırmak adına büyük önem taşıyor. Bir dönemde yüzme öğrenerek altyapımıza seçilen çocuklarımız da var. İki ya da üç dönem eğitim alan çocuklarımız ise aşama aşama gelişim gösteriyor. Su korkusu yaşayan öğrencilerimiz burada bu korkularını yenebiliyor. Teknikleri öğrenerek her geçen gün kendilerini geliştiriyorlar. Yüzme, yaşam kalitesini üst düzeye çeken bir spor' diye konuştu.

Çocukların sosyal aktivitelerle birlikte ekran bağımlılığından da uzaklaştığını vurgulayan Aşık, 'Bu tür etkinliklerle çocukları ekran bağımlılığından uzaklaştırmamız hem onlar, hem gelişimleri için çok önemli. Osmangazi Belediyemizin 5 yüzme havuzu var, çok fazla talep görüyor. Yaz kış dönemlerinde sürekli olarak havuzlarımız açık durumda. Bu noktada Osmangazi Belediyemize yüzmeye sağladığı katkı için çok teşekkür ediyorum, bütün çocuklara havuzları kullanmalarını tavsiye ediyorum' ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIN ÖZGÜVENİ ARTIYOR'

Bir diğer eğitmen Göksu Çivi de temel yüzme eğitiminin çocuklar için çok önemli olduğunu vurgulayarak, 'Küçük yaştan başlanılması önemli bir yere sahip. Çocukların hem özgüveni artıyor, hem de kas iskelet gelişimlerini etkiliyor. Çocuklar için sosyal aktivite önemli, yeni çevre edinmelerini sağlıyor' şeklinde konuştu.

Osmangazi Belediyesi'nin çocuklara yönelik gerçekleştirdiği temel yüzme eğitimi kurslarına katılan çocuklar ve aileleri, gördükleri hizmetten ötürü mutluluklarını paylaştı. Eğitim alan çocuklar, çok keyifli bir vakit geçirdiklerini ifade ederek, yüzme sporuna ilgilerinin arttığını ve yeni arkadaşlıklar kurduklarını belirtti. Aileler ise Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ederek, çocuklarının yüzme havuzuna gelmeye başladıktan sonra olumlu yönde değişim gösterdiğini ve bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Çocukların güvenli ortamlarda spor yapabilmesi için modern tesisleri vatandaşların hizmetine sunan Osmangazi Belediyesi, yıl boyunca sürdürdüğü yüzme eğitimleriyle yalnızca sporcu yetiştirmeyi değil, sağlıklı yaşam kültürünü küçük yaşlardan itibaren çocuklara kazandırmayı hedefliyor. Yaz boyunca Karaman, Demirtaş, Soğanlı ve Fatih yüzme havuzlarında devam edecek temel yüzme eğitimleriyle daha fazla çocuğun sporla buluşması amaçlanıyor.