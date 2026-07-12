Jandarma Genel Komutanlığı, fotokapan teknolojileri sayesinde bin 847 kişinin yakalandığını açıkladı. Yakalananlar arasında bin 175 göçmen kaçakçısı, 323 kültür varlıkları yasası ihlalcisi, 92 uyuşturucu ticareti şüphelisi ve 42 hırsız bulunuyor.

ANKARA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelede kullanılan fotokapan teknolojileri sayesinde yürütülen çalışmalarda bin 847 kişinin tespit edilerek yakalandığını açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığının paylaşımında, İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında fotokapanların daha etkin ve hızlı sonuç alınmasına katkı sağladığı belirtildi.

Yakalanan şahıslar hakkında suçlarına göre işlem başlatıldığı bildirildi.

Suç ve suçlularla mücadelede Jandarmamız tarafından kullanılan fotokapanlarla daha etkin ve hızlı sonuç alıyoruz. Bu kapsamda; İl Jandarma Komutanlıklarımızca yürütülen çalışmalar neticesinde 1.847 şahıs tespit edilerek yakalandı.



Yakalanan şahısların;



-1.175'i Göçmen: pic.twitter.com/CFKyjFkkn3 — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) July 12, 2026

Buna göre; bin 175 kişi göçmen kaçakçılığı, 25 kişi mülki makamlarca yasaklanmasına rağmen ormanlara izinsiz giriş, 92 kişi uyuşturucu imal ve ticareti, 323 kişi 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet, 42 kişi hırsızlık, 190 kişi ise diğer suçlar kapsamında adli makamlara teslim edildi.

Açıklamada, göçmen kaçakçılığından hırsızlığa, orman yangınlarıyla mücadeleden kültür ve tabiat varlıklarına yönelik suçlara kadar geniş bir alanda teknolojik imkanların desteğiyle mücadelenin sürdürüleceği vurgulandı.

Komutanlık, suçların önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.